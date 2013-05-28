Глава Комитета ВР: новый закон позволит охотиться только толстосумам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сех, об этом она сказала, комментируя проект закона Украины «О моратории на охоту», внесенный депутатом от Партии регионов Антоном Киссе.

«Партия власти стремится лишить общественные организации охотников права на охоту, сделав её доступной только для привилегированной касты - толстосумов, олигархов», - заявила председатель экологического комитета.

По словам Сех, документ предусматривает введение моратория на охоту на всей территории Украины за исключением охотничьих хозяйств, находящихся в частной собственности.

«Это положение противоречит Конституции Украины и фактически дискриминирует одних субъектов хозяйствования в сфере охоты перед другими, - подчеркнула народный депутат. – Разве ситуация с сохранением животного мира в частных охотничьих хозяйствах чем-то лучше, чем в других хозяйствах? Если автор законопроекта так беспокоится о сохранении фауны, то нужно налагать мораторий на все угодья, без исключения. Ведь дикие животные постоянно мигрируют, и невозможно отличить, в каких угодьях они выросли или постоянно локализуются».

По словам Сех, принятие этого законопроекта приведет в упадок общественные охотничьи организации, которые действуют за средства, полученные от ведения охоты, особенно ввиду того, что с 1 января 2015 года вступает в силу статья 24 закона «Об охотничьем хозяйстве и охоте», и пользование охотничьими угодьями становится платным. Высокие цены на охоту в частных хозяйствах сделают её недоступной для простых охотников.

«Мораторий не остановит браконьера, - отмечает Сех. - Наоборот, лишение права на охоту в угодьях общественных охотничьих организаций прекратит поступление средств к ним. Это значит, что работники егерской службы останутся без работы, а сотни тысяч гектаров угодий не будут охраняться», - отмечает председатель экологического комитета.

Сех отметила, что похожий законопроект о введении моратория подавал в 2008 году депутат Валерий Коновалюк, однако тогда даже не дошло до рассмотрения документа. Еще один народный депутат от ПР Виталий Барвиненко «упрямо вносит одиозные законопроекты о предоставлении разрешений на ведение охоты на территориях природно-заповедного фонда», прибавила она.

«Такие инициативы власти абсолютно не имеют целью сохранение природы, здесь нет никакого благородства или государственного интереса. Все банально: забрать у простых людей – и отдать «своим», - заявила Сех.

Как сообщалось, 15 мая депутат Киссе (ПР) зарегистрировал законопроект, в котором предлагает парламенту ввести мораторий на охоту вне частных охотничьих угодий в Украине до 2017 года.

В частности, документ предусматривает введение 3-летних мораториев на охоту по всей территории Украины, кроме частных охотничьих угодий с 1 января 2014 года.