В НУ-НС подозревают ”группу Балоги” в синхронизации действий с Богатыревой

Народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен повлиять на “группу БАЛОГИ” во фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”, которая тормозит создание демократической коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения “Народная самооборона”.

Он напомнил, что вчера состоялась встреча В.ЮЩЕНКО, лидера блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО, председателя политсовета Вячеслава КИРИЛЕНКО и руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, на которой Президент еще раз поддержал идею создания коалиции именно в формате демократических сил. Кроме того, Президент дал поручение внести в соглашение о создании коалицию те правки, о которых шла речь на встрече с депутатами от фракции НУ-НС. Он сказал, что это касалось вопросов армии и увеличения проходного барьера. Также, по словам О.ДОНИЯ, глава государства поручил 23 ноября создать коалицию и внести в соглашение вышеупомянутые правки. Соответственно, и фракция НУ-НС, и фракция БЮТ могли надеяться как раз на то, что эти договоренности будут выполнены, сказал депутат.

“Вместо этого сегодня началась странная игра: 8 человек, которые, будем их называть “группой БАЛОГИ”, повели себя иным образом, то есть отказались подписывать заявление о вхождении в коалицию БЮТ и НУ-НС, не аргументируя конкретными претензиями к соглашению. То есть, только один человек из этих восьми высказал конкретные претензии по соглашению. Остальные не высказывали - они просто не подписали”, - сказал О.ДОНИЙ.

“Второй момент - это странная синхронность действий неподписантов с действиями “регионалов”. Ведь Раиса БОГАТЫРЁВА как представитель временного президиума объявила перерыв в работе ВР до четверга, 29 ноября. Тарас ЧОРНОВИЛ в своем комментарии аргументировал необходимость этого перерыва тем, что НУ-НС не смогла собрать подписи под коалицией. Но дело в том, что когда Р.БОГАТЫРЁВА объявляла перерыв, то НУ-НС еще не закончила заседания. То есть информацией о том, что происходит на заседании фракции, полностью, возможно, “регионалы” владели уже до того. Тогда здесь остается вопрос, не были ли скоординированы эти действия. Это уже не конкретные требования к соглашению, которые могут быть, а просто попытка бомбардировать коалицию “Наша Украина – Народная самооборона” -БЮТ и реанимировать идею широкой коалиции”, - отметил он.

“В ситуации, которая сложилась в парламенте, Президент Украины должен сказать свое слово. Позиция “группы БАЛОГИ”, большинство людей из которой тем или иным образом близки к Президенту, будет влиять на снижение авторитета Президента, если она и в дальнейшем будет действовать подобным образом”, - убежден О.ДОНИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня после завершения первого заседания ВР VI созыва планировалось подписание соглашения о создании коалиции демократических сил.

Однако председательствующая сегодня на заседании ВР представитель Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.

После этого депутаты из фракции НУ-НС сообщили журналистам, что 8 народных депутатов от блока до сих пор не подписали соглашение о создании демократической коалиции. По их словам, соглашение не подписали Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ и Игорь ПАЛИЦА.

Представитель НУ-НС Давид ЖВАНИЯ официально подтвердил журналистам, что не все депутаты поставили свои подписи под соглашением о создании коалиции. Однако, по его информации, таких депутатов 5-6, а не 8. По его убеждению, до 17.00 под соглашением будут собраны подписи всех депутатов НУ-НС.