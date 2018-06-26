Первый день Верховной Рады: кто кого обхитрил?

Волнующий это все-таки день – начало работы новоизбранной Верховной Рады…

Депутатские помощницы осматривают обновки, на ушко обсуждая наряды и процедуры гранд-дам из депутатских фракций. Журналисты хватают за руки Рината Леонидовича, в надежде услышать от него что-то очень эксклюзивное. Парламентские старожилы на вопрос о том, с каким чувством они подписывали присягу, – изо всех сил пытаются изобразить торжественность. Я про себя отметила, что «фирменный трикотаж» для униформы БЮТ – белые свитерки с сердечком – стал более плотным. Интересно, что двое бютовцев – банкиры Буряки – униформу фракции не одели. А в том созыве все как один были в белом.

«Вы уверены, что Юлия Владимировна может стать премьером только при спикере Кириленко?», «Если не Кириленко, то кто?», «Возможно ли вообще, что Юлия Владимировна возглавит правительство?» приблизительно об этом мы говорили с политиками в первый день работы Верховной Рады.

Главной темой сегодняшнего дня остается тема создания (или несоздания) демократической коалиции, избрание кандидатуры спикера и премьера.

«Ну что, Мустафа, подпишешь обязательство?» – услышала я в курилке вопрос, адресованный к нунсовцу Джемилеву регионалом Александром Стояном.

«Не хотелось бы, но придеться», – неохотно ответил тот.

– Александр Михайлович, похоже все у оранжевых получается? – поинтересовалась я, в свою очередь, у Стояна.

– Думаю, самое большее: демократическая коалиция просуществует до Нового года, – ответил он.

– Я заинтересован в широкой коалиции, сказал нам депутат пятого созыва Юрий Болдырев. – Но более всего мне хочется, чтобы сначала была создана оранжевая – чтобы она провалилась, и уже тогда начнем строить заново…

– Иван Степанович, – обратилась я в кулуарах к Плющу, – так возглавит ли Тимошенко правительство?

– Не хочется забегать вперед, но скорее всего да.

– А вы спикер?

– Нет, что вы. Об этом даже речь не идет…

Другие демократы на вопрос о вероятном премьерстве Юлии Владимировны и даже о своем вероятной работе в ее правительстве отвечали достаточно уверенно.

– Все идет по плану, нужно собрать все подписи, чтобы Секретариат Верховной Рады их проверил, чтобы прошли заседания фракции и собрание новосозданной коалиции, – сказал бютовец Николай Томенко. – Состоялась ли коалиция, будет ясно после голосования по кандидатуре спикера. Мы переживаем за наших коллег по НУ–НС, морально их поддерживаем и говорим, что в таком составе – 228 депутатов – мы можем работать. Несколько парламентариев еще не решили, как им действовать. Но скоро все решиться. Я был на стороне Вячеслава Кириленко, потому что в политике должна быть последовательность и принципиальность. Было бы странно, если бы мы поддерживали Ивана Плюща, который всегда выступал за иной формат коалиции. Но мы даем шанс на перевоспитание даже людям, которым шестьдесят шесть лет. Если бы Иван Степанович сказал, что он переспал с этой мыслью, переосмыслил ситуацию и сейчас он за демкоалицию, готов подписать договор и обязывается исполнять пункты коалиционного договора, – то мы бы за него проголосовали, невзирая на все его цитаты. А так представьте – он избирается спикером, открывает заседание и говорит: а теперь мы будем создавать широкую коалицию, за которую я борюсь три года. Нам приятно, что Президент поддержал кандидатуру, которая нам ближе…

Нунсовцы во все камеры и микрофоны убеждали, что разногласия по коалиционному соглашению будут устранены или уже устранены. Регионы предрекали скорую кончину демкоалиции.

Нестор Шуфрич в кулуарах рассказывал о том, что фракция НУ–НС живет своей отдельной от Президента жизнью, и чего бы не хотела Банковая, ситуация может развиваться самым необычным образом. Но он, Шуфрич, исходя из вчерашних событий, предполагает, что демократическая коалиция может быть создана.

– А вы будете рады, если Юлия Владимировна станет премьером? – спросила я у «чрезвычайного» экс-министра.

– Я не могу радоваться тому, что премьер выдвинут не от нашей политической силы. И это будет серьезнейшим испытанием для Юлии Владимировны. Это будет игра ва-банк, – дипломатично ответил он.

– А какой вы видите свою работу вне коалиции? Будете раздеваться, драться и блокировать трибуну?

– Я буду действовать адекватно ситуации, в границах законов и Конституции, а также наших парламентских традиций.

Первое заседание Верховной Рады прошло без эксцессов. Избрали счетную комиссию, обсудили детали предоставления эфира, заслушали отчет о деятельности рабочей группы. Единственный, кто добавил пикантности, то это бывший спикер Александр Мороз.

Он, в последний раз воспользовавшись своей трибуной, заявил, что парламент был сформирован неправовым образом, что все обещания политиков окажутся мыльными пузырями и что авантюрность этой избирательной кампании не укрепит парламентаризм. Последние его слова о том, что пока во власти остается Ющенко, возвращения в конституционное поле не будет, – члены фракций НУ–НС и БЮТ не услышали. Они стали массово выходить из зала уже на первой минуте выступления Мороза. Обличение бывшего спикера обернулось совершенно унизительной для него же сценой. Жаль, но кто виноват?

– Скажите, а фракция Литвина будет голосовать за жизненно важные для общества законы? – спросила я у члена фракции Литвина Сергея Гриневецкого.

– За жизненно важные – будем. Но не все ясно с коалицией. Все только начинается. Не исключено, что мы станем свидетелями очень интересной многоходовки…

– С участием Президента и Ахметова?

– Да.

– Вы думаете Президент на нее способен?

– Еще как… Нацбанк – это хорошая школа.

Интересно закончилось первое заседание новоизбранной Рады. Председательствующая Раиса Богатырева объявила перерыв в работе парламента до четверга, чем вызвала возмущение фракции БЮТ. «Почему не вторник?» – вопрошали бютовцы. «Почему это не решили голосованием в зале?» – вторили им члены НУ–НС.

Регионал Тарас Черновол тут же объяснил журналистам, что такой длинный перерыв в работе парламента – это кулуарная договоренность Богатыревой и НУ–НС с БЮТ, которые не собрали достаточное количество подписей под коалиционным соглашением. Но бютовцы и нунсовцы в один голос назвали такой перерыв провокацией и призвали членов своих фракций собраться во вторник. При этом бютовец Александр Турчинов сказал, что если Партия регионов не придет, то заседание будет вести следующий по алфавиту заместитель председателя рабочей группы нунсовец Роман Зварыч. Сама Раиса Васильевна ситуацию не комментировала.

Маша Мищенко