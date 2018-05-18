Вехи недели. «Вставай, Украина» со шлейфом, Тимошенко с гостями, Янукович с Путиным

Не сумевшая похвастаться политическим результатом акция «Вставай, Украина» и созванный исключительно ради численного соревнования с оппозицией «антифашистский» митинг получили продолжение на пленарной парламентской неделе. Многочисленные версии инцидента с журналистами Ольгой Сницарчук и Владом Соделем, судьба внезапно ставшего знаменитым на всю страну Вадима Титушко по прозвищу «Румын», комментарии выступление министра внутренних дел Виталия Захарченко, который провел мастер-класс для чиновников по уклонению от депутатских вопросов – такой была фактическая повестка дня Верховной Рады. Оппозиция излучала праведный гнев из-за нарушения свободы слова и наличия БРДМ на перекрытой милицией улице, представители власти соревновались в отрицании очевидного и выдвижении взаимоисключающих версий. Рассматривать перспективы реформирования «Нефтегаза Украины» и проведение выборов в проблемных мажоритарных округах, количество которых остается предметом обсуждения, законодатели не рискнули. Кстати, правительство пока не заикается о внесении изменений в бюджет-2013, демонстрируя изумляющее экспертов-экономистов спокойствие. Так что парламентарии смогут с чистой совестью уйти на каникулы пораньше, набираясь сил для осенних политических баталий.

В парламенте оппозиция и власть перешли от активных действий к позиционной войне, во время которой отдельные представители враждующих сторон то и дело братаются в неприметных уголках парламентских кулуаров или в тиши загородных ресторанов. В Партии регионов не слишком огорчены провалом законодательного блицкрига, громко обещанного поочередно Виктором Януковичем и Сергеем Арбузовым, а оппозиционеры и не пытаются делать вид, что смогут принять какую-то из своих инициатив без участия «регионалов». В таком состоянии «ни мира, ни войны» многие не слишком публичные слуги народа не прочь провести полностью срок своих полномочий.

Политические лидеры таких преимуществ спокойной жизни, на первый взгляд, лишены. С другой стороны, как показывают результаты социологических опросов, ленивое участие Виталия Кличко в акции «Вставай, Украина» не помешало ему уверенно разместиться на второй строчке президентского рейтинга. Лидер «УДАРа» своей пассивностью и немногословностью не дает разрушиться надеждам миллионов избирателей. Арсению Яценюку, которого социологи переставили на четвертое место среди кандидатов на пост главы государства, констатируя тенденцию к падению рейтинга, не приходится рассчитывать на счастливый случай – гарантированное неучастие в президентской кампании Юлии Тимошенко с последующим перетоком голосов к нынешнему исполнительному директору «Батькивщины». Стремясь обосновать слияние «Фронта змин» с бело-сердечной партией тяготами и лишениями в борьбе с режимом, Арсений Петрович засыпает общественность радикальными заявлениями, несколько диссонирующими с реальностью.

Хранительница партийного бренда «Батькивщины» Юлия Тимошенко, как утверждают ее однопартийцы, благословила партию на «фронтовое» укрупнение, поскольку подобные проявления активности позволяют ей напоминать о себе и давать надежду преданным сторонникам. Информированные источники утверждают, что парные иностранные делегации (Теффт – Томбиньский и Кокс – Квасьневский) обсуждали с Юлией Владимировной перспективы ее выезда на лечение за границу, но согласия так и не получили. Правда, даже из-за решетки экс-премьер поддерживает евроинтеграцию нашей страны.

Владимира Путина трудно назвать сторонником украинской евроинтеграции, и он не спешит переходить от постоянного использования кнута в двусторонних отношениях к демонстрации пряников для Украины. Российский посол Михаил Зурабов посоветовал депутатам Верховной Рады внимательно изучить последствия подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Не исключено, что набор пряников был продемонстрирован Виктору Януковичу в Сочи, где он встречался с Путиным, но об их съедобности пока ничего не сообщается.