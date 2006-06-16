Кушнарев защитит десятки миллионов женщин от одной, но страстной

Представитель Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ убежден, что широкая коалиция будет иметь конституционное большинство за счет индивидуального членства депутатов из фракции Блока Юлии Тимошенко и из других фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Е.КУШНАРЕВ сообщил, что Партия регионов не ведет официальных переговоров с БЮТ, но на индивидуальном уровне с рядом представителей БЮТ, которые понимают, что другого варианта, чем широкая коалиция, не существует, переговоры проходят.

При этом Е.КУШНАРЕВ напомнил позицию лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая высказалась категорически против вхождения БЮТ в коалицию с Партией регионов. «Я думаю, что Украина не может быть заложницей страстных желаний одной женщины, в конце концов, в Украине есть десятки миллионов женщин, которые имеют право на нормальную жизнь», - сказал он.

Е.КУШНАРЕВ уточнил, что переговоры с представителями БЮТ проходят для того, чтобы в случае создания широкой коалиции, она была бы более крепкой, если в нее войдет как можно больше депутатов на индивидуальной основе. Он подчеркнул, что на сегодня это уже значительно больше, чем 25 депутатов из других фракций (не намеренных присоединяться к широкой коалиции - УНИАН), о которых говорилось раньше. «Я, к счастью, не счетовод, но могу сказать, что у широкой коалиции есть все возможности иметь конституционное большинство в парламенте за счет индивидуальной позиции депутатов», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Говоря о переговорах с социалистами и коммунистами, он напомнил, что коммунисты выразили принципиальную позицию не входить ни в один из форматов коалиции. Но, по словам Е.КУШНАРЕВА, они абсолютно небезразличны к этим процессам, «и, насколько я понимаю, внимательно отслеживают, и на консультативном уровне во всех этих процессах участие принимают».

О социалистах Е.КУШНАРЕВ напомнил, что они сами заявили о существовании у членов фракции разных взглядов на вопрос создания широкой коалиции. По его словам, он не может прогнозировать, чья позиция будет преобладать. Однако «мы заявили, и еще раз повторяем, что мы были бы очень рады, если бы в процесс формирования коалиции включились и лично Александр МОРОЗ, и социалистическая фракция в целом», - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ. По его мнению, без социалистов широкая коалиция будет менее стойкой.