Несмотря на то, что аналитический центр «Украинский форум», равно как его рекомендации, упрямо игнорируются властями, он продолжает работать над репутацией солидной экспертной площадки. Тема последнего заседания «Чего ожидать от нового парламента?» включала самый широкий спектр вопросов: от перспектив формирования коалиции, выполнения партиями своих предвыборных обещаний до роли бизнеса в инициировании реформ. УНИАН публикует мнения экспертов.

Николай Азаров, вице-премьер-министр Украины:

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ЧЕЙ?

Если говорить откровенно, то я не ожидаю ничего оптимистичного от новоизбранного парламента. Потому что Украина нуждается в серьезных реформах. Нужна судебная реформа, ведь сегодня ни богатый, ни бедный гражданин не может чувствовать себя под защитой суда. Возьмем пенсионную реформу… Без ее запуска мы не сможем использовать такой важнейший источник развития для любой страны, как пенсионные сбережения. А какая политическая сила способна провести такую реформу? Способны ли политические силы, которые через полтора года развернут президентскую кампанию, проводить глубочайшие реформы? Учитывая, что уже сейчас у них в загашнике есть идея досрочных парламентских выборов. Что они выберут: перераспределение или развитие? Это вопрос сейчас стоит, как быть или не быть. Отнять у одного – отдать другому или сосредоточить все ресурсы на развитии? Что для страны является главным? На мой взгляд, безусловно, развитие. Найдите в политических программах политсил, прошедших в парламент, положения про то, как развиваться и за счет чего развиваться.

Нужна налоговая реформа. Налоговый кодекс уже в парламенте… Но я испытываю большой скептицизм по поводу его принятия.

Один процент в нашем ВВП занимают современные технологии. На этом багаже мы сумеем догнать Европу? Мобильный телефон чей? Украинский? Компьютеры, холодильники, стиральные машины, утюги? Это все украинские? Один процент - доля нашей легкой промышленности в ВВП страны. Мне, как члену парламента, хотелось бы испытывать оптимизм по поводу начала работы сессии шестого созыва. Хотелось бы, но, зная расклад сил, я предвижу, что законодательные акты, обеспечивающие проведение глубоких структурных реформ будут отложены, а на первый план будут выдвинуты коньюктурные проблемы, обеспечивающие победу на президентских выборах.

Валентин Симоненко, председатель Счетной палаты:

ПЕРСПЕКТИВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕТ…

Мы посчитали все предвыборные обязательства суммарно и они составляют около одного триллиона гривен. Что значит один триллион, если сегодня доходная часть бюджета 162 миллиарда, а в следующем году она в лучшем случае будет 192 –195 миллиардов гривен?! Обещая те или иные блага, ни в одной партийной программе не был указан механизм реализации. Все эти так называемые программы были программами социального подкупа избирателей. Исходя из того, что это была предвыборная тактика, то это можно понять, но оправдать - ни в коем случае. Пытаться реализовать нереализуемые обещания - значит перечеркнуть все, что было сделано до того, и начинать сначала. Отсутствие преемственности в социальной политике, поворот в другую сторону рождает другие ценности и подходы. Мы пребываем не просто в неустойчивом, мы в критическом состоянии.

За 10 месяцев текущего года социальные выплаты из бюджета в 2,6 раза превысили такие же платежи в прошлом году. Темпы роста зарплаты опережают производительность труда в разы. При этом каждый пятый получает зарплату ниже прожиточного минимума. 28 процентов населения живет за чертой бедности. Макроэкономическая диспропорция налицо, а пофакторный анализ говорит, что мы пребываем в стадии стагнации промышленного производства.

Одна из основных причин в том, что затормозились все экономические преобразования в стране. Практически 100 постановлений Кабмина и 35 законов, способных повлиять на экономические процессы, практически пребывают в стадии неопределенности, либо отмены, либо вообще не подписаны. И это только начало того процесса, который может привести к обвальным результатам. И говорить, что виновато правительство – неправильно. Использовать инструментарий для преломления инфляции они не могли, потому что шла предвыборная кампания. Экономика стала заложницей политики. А коалиция должна формироваться на основе экономики, на основе экономической программы развития государства. Все должны понимать необходимость нового качества социальной политики, принятия Бюджета на 2008 год, как концентрированного выражения экономической политики.

Сергей Гриневецкий, экс-губернатор Одещины, народный депутат (блок Литвина):

НЫНЕШНЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АПРИОРИ ИСКЛЮЧАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАРОДА

Из 450 депутатов Верховной Рады 278 - жители Киева, 46 – Донецка, 18 – Днепропетровская, 11 – Луганска. Эта схема лучше всего демонстрирует ущербность нашей партийной системы, борьбу олигархов за власть в центре, полное отсутствие идеологической борьбы в обществе и конкуренции программ и идей. Такое вот представительство априори исключает представительство народа. Нам подкинули «инфекцию» свободы - противопоставление справедливости. В результате: юриспруденция, парламент, правоохранительные органы, таможенники, как выяснилось на прошлой неделе, просто не работают. Это несет опасность для национальной безопасности.

Способна ли Верховная Рада позаботиться о народе - вопрос риторический. Наша верхушка дошла до крайней ступни эгоизма, цинизма и пренебрежения морально-этическими нормами. Верховной Раде придется решать вопрос Конституционной реформы, и снятия моратория на продажу земли. Эта два блока основных «интриг» этого парламента. И все это будет проходить на фоне метушни, инфляционных ожиданий, тарифной политики… Если мораторий будет снят без создания земельного кадастра и земельного ипотечного банка, нас будет ожидать настоящая гуманитарная катастрофа.

Вторая проблема - кадровое бедствие… Не буду уточнять, кто и с каким уровнем квалификации пришел в новую власть в январе 2005 года. Сегодня это дошло до логического конца. Казнокрадство узаконено через тендерный комитет. Судебная власть стала аукционом. Но я надеюсь, что наша политсила, которая прошла в парламент, не позволит превратить парламент в монополию так называемых партий-победительниц.

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины:

ДО 2050 ГОДА НАС ОСТАНЕТСЯ 36 МИЛЛИОНОВ …

Новый парламент должен перенести акценты с бессмысленных социальных обещаний на реформу системы оплата труда, на разработку новой политики оплаты труда, чтобы мы не теряли каждый год квалифицированную рабочую силу, которая уезжает за границу. Чтобы мы могли вернуть часть наших мигрантов. Только создав такие предпосылки, потратив силы на формирование устремлений эффективно работать, на формирование инфраструктуры, способной дать возможность работать, Украина сможет возродиться.

Борис Олейник, народный депутат Украины предыдущих созывов, писатель:

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОДДЕРЖКИ КОСОВО…

Возможно, новый парламент с объединенными силами наконец остановит нашествие этих вандалов, которые топчутся по нашему духовному пространству. Последние книжные магазины закрываются, выселяются из своих помещений все гуманитарии, потому что они не в состоянии оплатить свои аренду. Возможно, парламент остановит эту деятельность…

Я не могу советовать, я хотел бы просить дипкорпус… Когда идет речь о Балканских проблемах, хотя бы воздержаться от поддержки идеи полной независимости Косово. Это прецедент, который разрушит концепцию мира, заложенную в послевоенный период. Вы знаете, чем это угрожает. Это прецедент, очень сложный. И нам их проблемы близки, не буду называть регионы. Но уже сейчас и Абхазия, и Осетия и Приднестровье посылают тревожные сигналы.

Алексей Гарань, профессор политологии:

ОППОЗИЦИЯ ПОЛУЧИТ ОГРОМНЫЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Думаю, что тот, кто окажется в оппозиции, получит огромные электоральные перспективы. Но есть вещи, которые объединяют основных игроков. Если говорить о Конституционной Реформе, то, к счастью, ведь никто не знает, кто будет следующим президентом, следующим премьером и кто будет иметь большинство в парламенте. Поэтому ни одна сторона не сможет написать Конституцию под себя. Возникает возможность того, чтобы основные политические силы и эксперты приняли взвешенный вариант Конституции.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных и политических исследований «Пента»:

НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСТАНОВКИ НА ВОЙНУ

Сегодняшняя дискуссия, это своего рода - экспертный заказ для новой Верховной Рады над чем работать, на что нужно обратить внимание. Ведь о серьезных вещах почти не говорят. Заметно пессимистическое отношение к новой Раде. Почему? Главный ответ в том, что украинский парламентаризм тяжело болеет, он переживает системный кризис. И проблема в том, чтобы поставить правильный диагноз, подумать, как преодолеть болезнь. Коротко о диагнозе: высший орган законодательной власти давно превратился в площадку политических конфликтов. Он превратился в ринг для политического бокса не только в переносном, а и в прямом смысле. И если это не преодолеть, то парламент станет заложником политической войны. Вторая причина: низкое качество законотворческой деятельности. Непродуманность деталей законов создает предпосылки для нестабильности парламента. Три последних года парламент работает в ожидании следующих выборов. Я уже не говорю о том, что последние законодательный орган просто не работал. И чтобы вернуть работу в конструктивное русло, нужно начать преодолевать кризис. Нужно изменить парадигму политсил в парламенте, отказаться от установки на войну. Необходимо отказаться от политики сознательной дискредитации парламентаризма. Это часто делают сами народные депутаты. И если парламент не будет завязан на внутренних интригах, не будет затягивать разрешение кадровых вопросов, то будет надежда на его плодотворную работу.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины:

ЛЮДИ ЗАНЯТЫ ПОПАДАНИЕМ В КАМЕРУ

Наблюдаю за всем, и складывается впечатление, что политические силы не интересуются будущим. Люди заняты попаданием в камеру и на властные ступени. Если будет так продолжаться, то вряд ли мы чего-то дождемся в парламенте. Меня поражает, как реагирует Запад. Западными политиками не воспринимается, как все происходит, но они почему-то молчат. В этом контексте очень усложняется внешнеполитическая деятельность. В таких условиях тяжело поддерживать имидж. Потому что за рубежом прекрасно владеют информацией, что у нас в Украине происходит. И нашим дипломатам очень важно убеждать собеседника, давать при этом какую-то позитивную характеристику государству. Крайне необходим новый закон про основы внутренней и внешней политики государства. Этому нужно уделить внимание, будут обозначены внешние ориентиры и для дипокорпуса, и для мирового сообщества, и у нашего общества будет сформирован взгляд на внешнюю политику. В нем должны быть освещены и процессы вступления в ЕС и интеграция в НАТО. И я надеюсь, что новый состав парламента примет такой закон.

Записала: Маша Мищенко