Луценко, Томенко и другие отгуляли в ресторане на Подоле (фоторепортаж)

Луценко, Томенко и другие отгуляли в ресторане на Подоле (фоторепортаж)

12:08, 23 ноября 2007
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Кроме "полевых командиров", отметить победу Майдана пришли политики, звезды эстрады, бизнесмены, которые в то время были вместе с народом. Засветились на пирушке Тарас Петриненко, Фома, Марийка Бурмака, Сашко Пономарев, Тарас Чубай...

Майдан был почти пуст, а “полевые командиры” отпраздновали третью годовщину Помаранчевой революции в ресторане “Джорджия” на Подоле. Кроме четверки самих “командиров” Юрия Луценко, Николая Томенко, Владимира Филенко и Тараса Стецкива, отметить победу Майдана пришли политики, звезды эстрады, бизнесмены, которые в то время были вместе с народом. Засветились на пирушке Тарас Петриненко, Фома (группа “Мандры”), Марийка Бурмака, Сашко Пономарев, Тарас Чубай. Не пришел Олег Скрипка – заболел. Не дождались и Романа Бессмертного, который задержался у Президента (Ющенко как раз встречался с фракцией НУ-НС).

Юрий Луценко опоздал: вы же знаете, как долго проходят встречи с Президентом
Хоть праздник не стал массовым, лидерам Майдану было достаточно весело
Юлия Мостовая, как и все, вспоминала множество веселых историй периода революции
Журналистам и политикам, сведеннме революцией, и сейчас есть, что обсудить
Томенко пил скромно – спешил на баскетбол
Еще одно лицо революционных новостей 5 канала Роман Скрипин – пришел в оранжевом
На веселье создали новую партию – “Нашу Самооборону”
Фома: нисколько не сожалею о том, что тогда состоялось
Журналист-депутат Андрей Шевченко (cо спины) соскучился по старым временам (надпись на футболке: “Вірю в кожного з вас. В.Ющенко ”)
Стецкив рассказывает дежурную революционную басню
Владимир Филенко вспомнил, как пел на Майдане и “збацал”... не “зайцев” – “вальса Бостон”

Давид Жвания: неправду говорят, что украинцы – не грузины и не могут постоять за себя

Сашко Пономарев привел на смотрины свою молодую жену
Тарас Петриненко: эх, не хватает сейчас “наколотых апельсинов”...
Дмитрий Стаховский
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