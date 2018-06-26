Луценко, Томенко и другие отгуляли в ресторане на Подоле (фоторепортаж)
12:08, 23 ноября 2007
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Кроме "полевых командиров", отметить победу Майдана пришли политики, звезды эстрады, бизнесмены, которые в то время были вместе с народом. Засветились на пирушке Тарас Петриненко, Фома, Марийка Бурмака, Сашко Пономарев, Тарас Чубай...
Майдан был почти пуст, а “полевые командиры” отпраздновали третью годовщину Помаранчевой революции в ресторане “Джорджия” на Подоле. Кроме четверки самих “командиров” Юрия Луценко, Николая Томенко, Владимира Филенко и Тараса Стецкива, отметить победу Майдана пришли политики, звезды эстрады, бизнесмены, которые в то время были вместе с народом. Засветились на пирушке Тарас Петриненко, Фома (группа “Мандры”), Марийка Бурмака, Сашко Пономарев, Тарас Чубай. Не пришел Олег Скрипка – заболел. Не дождались и Романа Бессмертного, который задержался у Президента (Ющенко как раз встречался с фракцией НУ-НС).
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