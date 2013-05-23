Власенко выступил перед депутатами Европарламента

Защитник бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил депутатам Европарламента о необходимости добиться освобождения Тимошенко до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Я часто слышу здесь о выборочном правосудии. Это не выборочное правосудие, это – политически мотивированное преследование наиболее опасного политического оппонента”, - сказал защитник.

“И это должно быть остановлено до подписания Соглашения об ассоциации”, - добавил он.

Власенко отметил, что выступает перед европейскими депутатами как представитель Тимошенко и лидер фракции “Батькивщина” в парламенте Арсения Яценюка.

Он подчеркнул, что оба лидера оппозиции выступают за подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом защитник выразил убеждение в том, что такое подписание должно состояться лишь при условии соблюдения официальным Киевом общих ценностей.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, завершили – в ноябре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

12 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС в своих выводах по Украине заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации до конца ноября этого года, когда в Вильнюсе состоится саммит “Восточного партнерства”, при условии решительных действий и ощутимого прогресса Киева в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.