ВР завернула законопроект по устранению коррупции при получении справок

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 167 народных депутатов из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, депутаты вернули законопроект в профильный комитет на доработку. За это решение проголосовали 268 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке к законопроекту народного депутата от ”УДАРа” Оксаны Продан, проектом предусматривается отмена выдачи справок, копий и выдержек субъектами обращения (физическими и юридическими лицами) от органов власти для получения административных услуг.

Таким образом, регистрация новорожденных, оформление разрешительных документов, регистрация прав и даже начисление пенсий будет осуществляться без дополнительных усилий со стороны заявителей, без коррупции со стороны исполнителей.

В частности, отмечается в проекте закона, статью 5 Закона Украины «Об административных услугах» предлагается дополнить пунктом 3, которым определяется, что предоставление административных услуг осуществляется на основании заявления физического или юридического лица (субъекта ведения хозяйства) или их доверенного лица о необходимости получения ими соответствующей услуги.

Кроме того, предусмотренные подпунктом 3) пункта 1 этой статьи документы, необходимые для предоставления соответствующей административной услуги, субъекты предоставления административных услуг получают самостоятельно от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий, из государственных реестров и в порядке обмена информацией в сроки, определенные подпунктом 5) пункта 1 этой статьи.

Также законопроектом пункт 2 статьи 6 предлагается дополнить подпунктами 7 и 8, которые, соответственно, определяют, что субъекты предоставления административных услуг обязаны обеспечить своевременное, в пределах предельных сроков предоставление административной услуги, самостоятельное получение документов, необходимых для предоставления административной услуги субъекту обращения; бесплатное размещение на собственных веб-сайтах информации о перечне административных услуг, предоставляемых субъектом предоставления административной услуги, предприятиями, учреждениями или организациями, принадлежащими к сфере его управления, о порядке их предоставления, а также электронных форм заявлений, других документов, которые подаются для получения административных услуг, и образцы их заполнения.

В то же время, в статью 9 вносятся изменения, согласно которым письменное заявление на получение административной услуги может быть подано субъекту предоставления административной услуги лично или доверенным лицом субъекта представления, направлено по почте или в случаях, предусмотренных законом, с помощью средств телекоммуникационной связи.