Борис Колесников: Я отправлю за решетку тех, кто в свое время отправил туда меня…

Сегодня я получила интересный опыт интервью с Борисом Викторовичем Колесниковым. Один из самых крепких представителей Донецкого региона, успешный менеджер, бывший глава облрады, народный депутат Украины после очередного вопроса, который ему, видимо, не понравился, развернулся и ушел, сопроводив это фразой: «Ладно, все…»

Воздержусь от комментариев. Скажу лишь, что умение общаться с прессой - это часть общей политической культуры…

Ниже публикуем часть нашего разговора...

Борис Викторович, когда Лобановского спрашивали, почему сборная Украины проиграла Германии, он отвечал: потому что Украина была слабее. Скажите как футбольный эксперт: у нас был шанс начать чемпионат с меньшим позором?

Футбол – вещь непредсказуемая. Я думаю, что мы могли стартовать сильнее. И тренерский штаб должен проанализировать все, что произошло, чтобы к следующей игре сделать соответствующие выводы.

В Украине все крупные предприниматели, которые стали политиками или которые ими еще не стали, имеют историю становления своего бизнеса. Влиятельные в стране люди в свое время очень подробно рассказывали о том, как они выводили из подполья цеховиков или привозили из Китая электронику. А про Вас известно не много…

Я уже рассказывал об этом…

Вы отвечали на этот вопрос одной- двумя строками. И тем самым давали пищу журналистам писать об этом Вашем периоде очень разное…

Например?

Например, как бритоголовые парни завоевывали центральные рынки для Вашей продукции…

Я этого не читал. Я рассказывал, что во времена Советского Союза мы работали с Союзплодимпортом, и первый бизнес был поставлен на импорте цитрусовых из Турции, Греции.

Вы занимались этим лично?

Да, мы летали в Турцию, Грецию, Италию, Испанию, заключали контракты, получали продукцию. Тогда это было и труднее, и легче.

А как Вы перешли к кондитерскому бизнесу?

Мы знали рынок. Что касается кондитерского бизнеса… Тогда существовало много давальческих схем. И в результате одной из таких схем, мы получили большой объем сахара. И тут мы почти стихийно обратили взор на кондитерскую промышленность. Сахара были большие объемы, остатки продать через сеть было невозможно, поэтому мы обратились к киевской кондитерской фабрике. Это был 1992 год, денег тогда ни у кого не было, и мы сахар поменяли, по-моему, на печенье…

Итак, Вы приобрели первую партию печенья, которая разошлась в Донецке?

Да, потом арендовали несколько линий в Донецке, потом в 1997 году купили собственную фабрику, потом построили уже две новых, потом купили в России. Становление шло не так уж быстро. До 1998 года я всем занимался сам. Изучал рынок, в то время больше покупали карамель, сейчас больше покупают шоколад, и кондитеров-профессионалов это радует. Кондитеру приятнее сделать более сложное изделие.

Елена Бондаренко, народный депутат, бывший пресс-секретарь облрады, сейчас медиа-координатор фракции партия Регионов, присутствовавшая на интервью, говорит: Борис Викторович, не скромничайте, вы же когда-то сами рецепты надиктовывали…

Да, но сейчас меня ждет Виктор Федорович (Янукович. – Автор)…

Колесников отлучился на несколько минут, далее мы продолжили.

Борис Викторович, как Вы вспоминаете свой период руководства облрадой…

Нашему созыву удалось очень многое. Мы еще в 2000 году написали законопроект по подоходному налогу, который впоследствии был принят и который «обелил» зарплаты в Украины. Мы создали авиакомпанию «Донбассаэро» и развили ее…

Борис Викторович, о донецком регионе и его элитах рассказывают многое, в частности о мощном нелегальном бизнесе… Ваш арест пытались как-то объяснить участием в таком бизнесе…

Пусть назовут и покажут, какими видами нелегального бизнеса я занимался! Власть показала, что Луценко – жулик, который ради своего кресла пошел на фальсификацию уголовного дела. И где дальше доказательства? Где оторванные ноги? Где жулики-потерпевшие, которых сейчас будут судить как вымогателей и которые с помощью Луценко, Москаля и Корнича пытались получить (неразборчиво. - Автор)? Людей пытали…

7 мая прокуратура закрыла дело против Щучкина и сейчас Щучкин будет подавать в суд, чтобы привлечь Луценко к уголовной ответственности. Где факты? Это дешевый популизм, который не украшает любую власть, ни сине-белую, ни оранжевую.

А разве министру внутренних дел не пришлось посылать самолет в Донецк, чтобы спасти свидетелей?

Есть билеты, подшитые в деле. Не было никакого чартера (то есть работники милиции были отправлены в Донецк рейсовым самолетом. – Автор) . Кроме того, что его величество Юрий Луценко собственной персоной прилетел в Донецке, сделал пиар-шоу. Луценко будет отвечать по каждой статье уголовного кодекса, который он нарушил неоднократно.

Вы в своем роде могли бы иметь к нему некоторую признательность за паблисити…

Нет, я ему не признателен. Мне стыдно за него и за Украину, что таких дурных попугаев держат министрами внутренних дел.

А как Вы вспоминаете время, проведенное в СИЗО? Помните узника времен Кучмы - руководителя банка Славянский Фельдмана? Он проявил себя в СИЗО как очень мужественный человек, стал там просто легендой: читал книги, отжимался…

Книжки я читал, споротом не занимался, потому что не дали. Все нормально было…

Ну а как проходил день в тюрьме?..

Ну, это надо читать дело.

Но ведь Вы помните?

Я не хочу об этом рассказывать, я хочу отправить туда всех, кто меня отправил.

Вы раньше говорили о министре более сдержанно, полагая, что его подставили…

Я никогда о нем сдержанно не говорил. Я всегда говорил, что Луценко, Москаль, Корнич и Шокин из прокуратуры - это организованная преступная группировка. Налицо все признаки преступления, есть те, кто фабриковал документы, те, кто пытал свидетелей, кто оказывал поддержку мнимым потерпевшим. Я всегда говорил о Луценко жестко.

Претензий к руководству тюрьмы у меня нет. Все было нормально, насколько это возможно…

Соблюдалось ли в СИЗО…

Ладно, все…

К сожалению, на этом наше интервью закончилось.

Справка. Борис Колесников, народный депутат Украины, бывший председатель Донецкой областной рады, считается неформальным руководителем фракции «Регионы Украины». Родился 25 октября 1962 года в Мариуполе, закончил Донецкую государственную академию управления, экономист-менеджер. В 1991 - 1997 годах – генеральный директор торговой компании «Юг». С 1997 года – гендиректор производственного объединения «Киев-Конти», с 1998-го – вице-президент ФК «Шахтер» и депутат облрады, с 2001-го – председатель облрады, в апреле 2002 года снова избран председателем Донецкой облрады. Во время Помаранчевой революции был одним из активных участников съезда «бело-синих» в Северодонецке. В апреле 2005 года был допрошен Генпрокураторой по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины, а после задержан по подозрению в вымогательстве. В августе этого же года освобожден из-под стражи. В Верховную Раду прошел по партийному списку партии Регионов.

Лана Самохвалова