Тягнибок подозревает милицию в прослушивании его телефонных разговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил на заседании парламента.

«Из уст министра внутренних дел Украины прозвучало, что 18 числа я на митинг приехал с улицы Михайловской», - отметил депутат.

При этом Тягнибок заявил, что есть множество свидетелей, которые могут подтвердить, что он доехал на митинг на автомобиле только до перекрестка улиц Хмельницкого и Пушкинской.

Тягнибок подчеркнул, что перед этим звонил народному депутату Андрею Ильенко, который был ответственным за проведение акции «Вставай, Украина!» в Киеве 18 мая, и по телефону сообщил ему, что приедет с улицы Михайловской.

“Что это значит? Это значит, что наши телефоны прослушивают, это значит, что информацию министру его подчиненные дают даже не по факту, а по прослушанным телефонным разговорам”, - заявил он.

Тягнибок требует от СБУ разобраться в ситуации с прослушиванием телефонов народных депутатов Украины.