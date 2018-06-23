Кто ответственный за Украину?

Переговоры оранжевых партий (блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии) относительно формирования нового украинского правительства опять были приостановлены в субботу, после выхода из них партии президента Виктора Ющенко "Наша Украина".

Через три месяца после парламентских выборов в стране ее лидеры выглядят беспомощными и несчастными, неспособными руководить страной даже тогда, когда она сталкивается с наиболее сложными испытаниями в своей новейшей истории. И теперь, после многих раундов переговоров, президент Ющенко внезапно устранил себя из этого процесса, заявив, что он не несет ответственности за помощь в формировании правительства.

В 2006 Украина стала парламентско-президентской республикой. Кабинет министров теперь ответственен за большинство аспектов внутренней политики, однако за президентом остается общий контроль, со значительными полномочиями принятия решений, а также контроль служб безопасности и министерства иностранных дел. В субботу Ющенко намекнул, что этот правовой уклад освобождает его от обязанности помогать в формировании нового правительства. Президент неожиданно сделал это заявление после того, как на протяжении трех месяцев был тесно вовлечен в этот процесс.

После парламентских выборов страной управляло выполняющее обязанности правительство, которое проявляло мало заинтересованности в реформах. Экономический рост замедлился, долги внутреннего поставщика газа в страну за некоторыми сообщениями достигли 1 миллиарда долларов, иностранные инвесторы держались подальше через политическую нестабильность, возникла волна протестов через планы повышения тарифов на электроэнергию, доставка материалов для военного строительства в Крым американским грузовым судном привела к долговременным акциям протеста против США и НАТО, американский президент Джордж Буш отменил запланированный визит в страну, а Россия объявила, что цены на газ для Украины могут увеличиться с 1 июля.

Однако, ни Ющенко, ни его партия "Наша Украина" не спешат с формированием нового правительства. В действительности, Ющенко и "Наша Украина" провели большую часть последних двух месяцев, отказываясь принять то, что поскольку Блок Юлии Тимошенко опередил на выборах "Нашу Украину" более, чем на 8 процентов, а следовательно является наибольшим коалиционным партнером, Тимошенко станет премьером. Переговоры не один раз были приостановлены "Нашей Украиной" в протест против этого требования. Две недели назад пресс-служба Ющенко распространила заявление, в котором речь шла о том, что президент должен подать кандидатуру премьера на утверждение парламентом, и что по закону он может отказаться представлять кандидатуру, предложенную коалиционным большинством. Это заявление очевидно было предназначено для Тимошенко.

Однако, в конечном итоге, в пятницу, почти через три месяца после выборов, президент Ющенко объявил, что он поддерживает идею о выдвижении кандидатуры премьера наибольшей партией в коалиции.

На следующий день, внезапно и без предупреждения, "Наша Украина" вышла из переговоров; президент Ющенко заявил, что формирование коалиции является делом Тимошенко, а не его.

„Я считаю, что политики, которые хотят стать премьер министром, должны перебрать на себя ответственность за создание коалиции”, - заявил он в своем еженедельном радиообращении. „Это – европейская практика, это здравый смысл, это норма Конституции Украины.”

Очевидно, что Ющенко пытался сказать, что провал коалиционных переговоров будет на совести Тимошенко, а не его.

Если бы он сказал ей раньше.

По Конституции Украины парламентское коалиционное большинство должно быть сформировано на протяжении 30 дней после первого собрания новоизбранного парламента. Таким образом, конечным сроком является 25 июня. И, что более важное, парламент не смог успешно собраться, поскольку не существует большинства.

На следующем заседании 14 июня, когда запланировано обсуждение важных вопросов, среди которых разрешение на участие Украины в международных военных учениях, без коалиционного большинства эта мера не пройдет, что потенциально приведет к нарушению Украиной нескольких больших международных соглашений. Из-за отсутствия одобрения парламентом уже были отложены общие украинско-британские учебы, невзирая на тот факт, что расходы Британии уже, по некоторым сообщениям, достигли 200 000 долларов.

Поскольку Ющенко и "Наша Украина" согласились на премьерство Тимошенко лишь 8 июня, она фактически имеет 7 дней для формирования работоспособной коалиции. И она должна сделать это с партией, чей почетный лидер устранил себя из процесса. Не удивительно, что Тимошенко выглядела несколько шокированной на пресс-конференции, которая состоялась после этого заявления президента.

Почему же "Наша Украина" вышла из переговоров? Якобы потому, что партия не смогла согласиться с требованием Социалистов о том, чтобы их лидер Александр Мороз стал спикером парламента. Эта аргументация, однако, кажется неубедительной.

Мороз с первой недели после выборов четко заявил о том, что его партия претендует лишь на одну основную должность, должность спикера. Это требование не помешало переговорам; в действительности, после недель переговоров, лидеры «Нашей Украины» объявили о том, что все участники коалиции согласовали программу действий, имеющую приблизительно 100 страниц. На протяжении всех этих переговоров требование Мороза оставалось четким.

Теперь "Наша Украина" настаивает на том, чтобы один из ее членов получил должность спикера. Пресс-секретарь "Нашей Украины" Татьяна Мокриди, заявила, что Социалистическая партия твердо настаивает на том, чтобы ее председатель Александр Мороз получил должность спикера. Однако, «Наша Украина» настаивает на пропорциональном распределении, основанном на результатах выборов. Другими словами, Мокриди заявила, что поскольку «Наша Украина» имела второй результат среди трех коалиционных партнеров, она имеет право на вторую наивысшую должность, на которую претендуют коалиционные партнеры.

В полной парламентской республике это имело бы смысл. Однако, Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому нельзя игнорировать должность президента. Украинская система правления дает одинаковый уровень власти в руки президента и премьер- министра, хотя исторические полномочия президентской должности делают ее более значительной, если использовать их в полном объеме.

Невзирая на попытки помощников президента убедить в противоположном, Президент Ющенко несомненно представляет "Нашу Украину". Он фигурировал в предвыборных роликах партии, которая распространяла материалы кампании под слоганом „Партия Ющенко”. Сам Ющенко выступал на организационной конференции "Нашей Украины" в 2005 году, его ближайшие друзья являются лидерами партии, а его брат и племянник представляют партию как депутаты.

Если страна хочет правящей коалиции, основанной на равновесии и честности, позицию и должность Ющенко, как представителя интересов "Нашей Украины", нельзя не замечать.

К тому же, украинская Конституция позволяет президенту единолично назначать секретаря мощного Совета национальной безопасности и обороны, председателя Службы безопасности, Министра иностранных дел, Министра внутренних дел, Министра обороны и 24 региональных губернатора. Ющенко настоял на том, чтобы эти должности были исключены из коалиционных переговоров. Большинство этих должностей, если не все, займут представители "Нашей Украины".

Почему тогда, имея своих представителей на большинстве должностей в правительстве страны, "Наша Украина" выступает против Александра Мороза в должности спикера?

Тимошенко открыто заявила в субботу, что причина, которую назвала «Наша Украин»а, - это просто повод скрыть тот факт, что лидеры "Нашей Украины" не хотят реформировать оранжевую коалицию. Вместо этого, сказала она, ее лидеры скорее всего сформируют коалицию с партией побежденного соперника президента Ющенко по президентским выборам, Виктора Януковича. Этому заявлению придает вес недавнее создание межпартийного парламентского альянса некоторых членов "Нашей Украины" и Партии Регионов Януковича. Большинство членов "Нашей Украины" в этом альянсе имеет бизнесовые или финансовые интересы, которые совпадают с интересами Партии Регионов.

Если это так, тогда атаки "Нашей Украины" против Мороза вызывают еще больше обеспокоенности, если принимать во внимание длинную историю борьбы Мороза против коррупции и за демократию.

Ни Ющенко, ни Тимошенко не были теми, кто впервые публично обвинил президента Леонида Кучму в причастии к гибели журналиста Георгия Гонгадзе: ими были Александр Мороз и социалисты. Именно Мороз возглавил протесты против Кучмы тогда, когда большинства других выжидали в свое время. Нравится он или нет, нет сомнений в том, что Александр Мороз играл такую же важную роль, как Ющенко и Тимошенко, в движении протеста, которое впоследствии привело к Оранжевой Революции и президентству Ющенко.

Вопрос заключается в том, станет Мороз опять жизненно важной частью оппозиции или ему позволят использовать его способности в должности спикера парламента. Ответ покажет, действительно ли Украина серьезно относится к выбору демократического управления, создания коалиции и прозрачности.

Темми Линч, Институт изучения конфликтов, идеологии и политики, Бостонский университет (США)