В Кабмине призывают инвесторов развивать туристическую отрасль Украины

«Украина имеет большой туристический потенциал. Его развитию способствует проведение в Украине таких крупных спортивных мероприятий как «Евро-2012» и финала Чемпионата Европы по баскетболу «Евробаскет-2015». Инвесторы заинтересованы участвовать в развитии туристического кластера, а государство создает соответствующие условия », - сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Об этом шла речь во время его встречи с представителями мировых компаний - членами Американской торговой палаты. «Украина открыта к инвестициям в туристическую отрасль. В частности, на «Евробаскет-2015» ожидается приезд в Украину около миллиона болельщиков. Для того, чтобы их принять, будут построены терминальные комплексы, взлетно-посадочные полосы и реализованы проекты по развитию дорожной инфраструктуры в городах проведения соревнований. Мы приглашаем инвесторов развивать сферу гостиничного бизнеса, обеспечения спроса на авиаперевозки и т.д. », - сказал Александр Вилкул.

В рамах подготовки к проведению Чемпионата планируется построить шесть современных мультифункциональных арен на 15000 зрительских мест. В дальнейшем они будут использоваться для проведения выставок, концертов, культурных мероприятий международного уровня, в том числе соревнований по более 100 видов спорта, включая баскетбол и хоккей. «Фактически речь идет о создании нового кластера спортивной и развлекательной инфраструктуры», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось ранее, во время подготовки к проведению в Украине Чемпионата «Евробаскет-2015» Правительство рассчитывает создать 100 тысяч рабочих мест, 10 тысяч новых постоянных рабочих мест будет создано для обслуживания новой инфраструктуры. «К 2012 году туризм не был приоритетным направлением для Украины, но чемпионат Евро-2012 безусловно это изменил. Улучшение международной репутации, неподвижно закрепленные Украина среди европейских стран, и, в качестве бонуса, создание инфраструктуры, крайне необходима Украине, чтобы быть действительно конкурентоспособной в будущем - это лишь некоторые из достижений страны связанные с успешным проведением чемпионата », - отметил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Он также отметил, что очередной отличной возможностью способствовать развитию туристической отрасли в Украине является проведение баскетбольного чемпионата «Евробаскет-2015». «Американская торговая палата в Украине готова стать платформой для диалога между государством и частным сектором для того, чтобы объединить усилия для повышения конкурентоспособности регионов Украины», - сказал Хорхе Зукоски.