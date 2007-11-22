Газовые переговоры в Москве сорвали. Глава ”Нафтогаза” срочно летит в Киев

Делегация Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» под руководством председателя Правления компании Евгения БАКУЛИНА вынуждена преждевременно приостановить переговоры с ОАО «Газпром» относительно поставок природного газа в Украину на 2008-2010 годы.

Е.БАКУЛИН срочно прибывает в Киев из-за угрозы блокирования налоговыми органами Украины работы компании силовым путем, сообщили УНИАН в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день «Нафтогаз Украины» владеет информацией относительно возможного силового захвата административного здания налоговыми органами Украины с целью административного ареста деятельности компании.

"По имеющейся информации, налоговики мотивируют свои намерения наличием непогашенной задолженности НАК «Нафтогаз Украины» перед государственным бюджетом в размере 89 млн. грн. Эта задолженность возникла в конце первого квартала 2006 года, когда компанией руководил Александр БОЛКИСЕВ", - отмечено в сообщении.

Компания обращает внимание на неадекватность цели и средств достижения целей Государственной налоговой администрацией.

"Пренебрежительное отношение налоговиков к компании во время сверхважных для страны переговоров ставит под угрозу нормальные деловые отношения «Нафтогаза Украины» с партнерами, и существенно ухудшает имидж Украины перед международными инвесторами", - отмечено в сообщении.

Компания также напоминает, что с 2005 года налоговый груз на газовую отрасль растет с каждым годом и достигнет в 2007 году почти 20 млрд. грн. (по сравнению с 5,7 млрд. грн. в 2004 году). Это делает невозможным полноценное развитие «Нафтогаза Украины». Налоговые обязательства должны быть уменьшены с 30% до 11-12% от годового оборота компании.