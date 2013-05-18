Умер Балабанов - режиссер, снявший фильмы «Брат-2» и «Жмурки»

"Он упал в обморок, ему пытались оказать скорую помощь, но безуспешно. Алексей скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник, добавив, что все произошло в поселке Солнечное Ленинградской области, сообщили РИА Новости близкие режиссера.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 году в Свердловске. В 1981 году окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института, в 1983-1987 годах работал ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров.

С 1990 года жил и работал в Петербурге. С 1992 года - соучредитель кинокомпании "СТВ", при помощи которой снял большинство своих фильмов. Режиссер почти двух десятков фильмов, среди которых культовые "Брат"и "Брат-2", а также "Мне не больно", "Жмурки", "Война".