Stand-by: Объединение «Батькивщины» и «Фронта змін» оказалось под вопросом

О том, что «Батькивщине» и «Фронту змін» необходимо объединиться, неоднократно говорила Юлия Тимошенко, но, более или менее реальные черты этот процесс приобрел в конце апреля нынешнего года. Тогда же появилась информация, что громкое заявление об окончательном слиянии двух крупнейших оппозиционных партий будет сделано 18 мая. Или во время съезда «Батькивщины», который, якобы, должен был состояться накануне финальной акции «Вставай, Украина!». Но, если митинг оппозиции в Киеве действительно будет, то ни съезда, ни фактического объединения белосердечных и партии Арсения Яценюка ждать не приходится.

Ситуация со съездом более или менее ясна. Его, как утверждают в «Батькивщине», никто и не планировал проводить. А вот история с объединением двух оппозиционных партий – выглядит гораздо более запутанной.

С одной стороны, замглавы парламентской фракции «Батькивщина» Сергей Пашинский заявляет, что процесс слияния идет, и его осталось только оформить юридически. «Это не только политический, но и юридический процесс, и мы не смогли синхронизировать их во времени. Поэтому именно в субботу ничего объявлено не будет. Но в ближайшее время юридический процесс объединения будет завершен. А политически мы уже объединены», - подчеркнул он.

С другой – мало кто из украинских оппозиционеров может спрогнозировать, когда наступит время «Ч». «Я не в курсе», - признается видный член «Батькивщины» Николай Томенко. «Я считаю, что с этим вопросом нужно обращаться к руководству партий», - говорит коллега Томенко по фракции, лидер партии «Реформы и порядок» (которая, по словам Пашинского, также войдет в объединенную «Батькивщину») Сергей Соболев.

Неофициально белосердечные и вовсе признаются, что «объединительный процесс завис». Возможно, 18 мая будут объявлены принципы слияния «Батькивщины» и «Фронта змін». Или соратникам Арсения Яценюка просто будет предложено вступить в ряды белосердечных, - так в разговорах с журналистами предполагают оппозиционеры.

Трудности слияния

Если «Фронт змін» и «Батькивщина» пойдут по такому сценарию, то далеко не все соратники Арсения Яценюка окажутся в новой партии, считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Интрига в том, сколько людей вступит в «Батькивщину». Я не исключаю, что может вступить Яценюк для повышения статуса, кто-то из его соратников. А для отдельных лиц из «Фронта змін» это будет серьезная проблема. Может получиться, что сразу желающих вступить в «Батькивщину» будет немного и «Фронт змін» может остаться самостоятельным политическим субъектом», - объяснил политолог.

Проанализировать политический эффект от слияния партий, по словам Владимира Фесенко, достаточно сложно. «Формально сама идея объединения всех оппозиционных партий на базе «Батькивщины» принадлежит Тимошенко. Единая партия во главе с ней. Но Яценюк, соглашаясь на объединение, хочет получить контроль не только над фракцией в парламенте, но и над партией. А «Батькивщина», предлагая модель индивидуального вступления, хочет растворить оппозиционные партии в себе. Кто победит в этом процессе, покажет будущее. Борьба продолжается», - говорит эксперт.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, в свою очередь, считает, что объединение двух оппозиционных партий – событие, не заслуживающее слишком большого внимания. «Батькивщина имеет историю, а «Фронт змін» бизнес-проект Яценюка и людей, которые не пристроились в других структурах. Это никакого значения не имеет, объединятся ли они. Никакой внятной позиции, которая отличала бы «Фронт змін» от «Батькивщины», нет», - подчеркивает он.

Что касается более мелких партий, которые могли бы войти в новое объединение, то первой в очереди Владимир Фесенко называет «Реформы и порядок». «Члены «Батькивщины» откровенно говорят, что из всех партий, вошедших в объединенную оппозицию, ближе всего к растворению ПРП. Почему слияния не происходит? Есть несостыковки личных и групповых интересов. Представители ПРП готовы влиться в «Батькивщину», если получат высокие посты и статусы. Но, видимо, им этого не гарантируют», - предполагает политолог.

Также, в ряды белосердечных, по его словам, могут влиться отдельные представители Народного руха и партии Юрия Луценко. «Хотя это зависит от того, будет ли экс-министр вести собственную игру», - добавляет Владимир Фесенко.

Практически нулевая вероятность, что к «Батькивщине» присоединится Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко или Николай Катеринчук. «У них достаточно большие личные амбиции. Они не станут лидерами «Батькивщины», а психологически они не готовы к понижению статуса. Лучше остаться лидером в своей маленькой партийной деревни, чем быть третьим в политическом колхозе «Батькивщина», - считает политолог.

«Еще не время»

Правда, тот же Вячеслав Кириленко, демонстративно ушедший с поста замглавы фракции «Батькивщина» 18 апреля, заявляет, что к переговорам об объединении с другими оппозиционными политическими субъектами возглавляемая им партия «За Украину!» готова. Но – не сейчас.

«Сейчас – не время. Сейчас – акция «Вставай, Украина», борьба с режимом. Ближе к 2015 году – посмотрим. К переговорам, к объединению на равноправных началах мы готовы. Но это – сложный разговор», - говорит Кирилинеко.

В любом случае, сенсацией 18 мая объединение оппозиционных партий не станет. Во-первых, по словам замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, это – внутренние процессы, касающиеся только отдельных политических сил, а не всей акции «Вставай, Украина!».

Во-вторых, «для оппозиции важнее было бы назвать единого кандидата на выборах мэра Киева или предстоящих президентских выборах, - отмечает политолог Вадим Карасев. –Но, на мой взгляд, эти сенсации маловероятны».

Ольга Корягина