Компартия считает, что реформа образования носит преступный характер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, первый секретарь ЦК КПУ, лидер фракции коммунистов в ВР Петр Симоненко на заседании медиа-клуба “На власний погляд” в Киеве.

По его мнению, советская система образования отличается от украинской тем, что “раньше цель была сделать человека более образованным, а теперь – более тупым и более глупым”.

“Болонская система оценивания исчерпала себя в Украине, она, как пылесос, который высасывает мозги студентов. Даже Европа сама протестует против этой системы”, - отметил коммунист.

По словам Симоненко, финансирование отрасли образования должна составлять 10% ВВП.

“В 2013 году на развитие образования из госбюджета предусмотрено 25,3 млрд. грн., или 6,1% ВВП. Этого недостаточно, если учесть статистику, что 40 процентов украинцев находятся за чертой бедности”, - сказал лидер КПУ.

В то же время Симоненко сказал, что в этом году Минобразования запланировало закрыть 143 учебных заведения.

“Все подносится в обществе под словом “оптимизация”. Очень умное, но опасное слово. Говорите прямо: «Мы закрываем школы». Сколько мы будем позволять заниматься словоблудием?”, - отметил лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, Болонская конвенция была подписана 19 июня 1999 года в городе Болонья министрами образования 29 стран Западной и Центральной Европы. В мае 2005 года к конвенции присоединилась Украина. Настоящий документ вводит единые стандартизированные подходы к организации учебного процесса и функционированию высшей школы в Европейском Союзе.