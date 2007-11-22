Политики определились, кого завтра посадят в президиум Верховной Рады

Во временный президиум Верховной Рады Украины войдут Раиса БОГАТЫРЕВА (Партия регионов), Александр ТУРЧИНОВ (БЮТ), Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС), Адам МАРТЫНЮК (КПУ), Игорь ШАРОВ (Блок Литвина).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила председатель Подготовительной группы по организации первого заседания ВР Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, соответствующий проект постановления подготовлен в Подготовительной группе и будет рассмотрен на первом заседании парламента.