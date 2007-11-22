Политики определились, кого завтра посадят в президиум Верховной Рады
11:53, 22 ноября 2007Политика
1520 0
Информация от Богатыревой
|Раиса БОГАТЫРЕВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила председатель Подготовительной группы по организации первого заседания ВР Р.БОГАТЫРЕВА.
По ее словам, соответствующий проект постановления подготовлен в Подготовительной группе и будет рассмотрен на первом заседании парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter