СБУ пригрозила политикам, планирующим «заварить кашу» во время митингов

В Службе безопасности Украины заявили, что им стало известно о готовящихся провокациях во время массовых мероприятий 18-19 мая.

Правоохранительные органы в пределах предоставленных законодательством полномочий будут реагировать на каждый противоправный поступок участников массовых мероприятий в Киеве 18-19 мая, независимо от принадлежности правонарушителей к той или иной политической силе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службах МВД и СБУ, отметив, что вопросы, связанные с обеспечением мира и согласия в обществе, стабильности и спокойствия в государстве, являются одним из направлений государственной политики в сфере национальной безопасности. Задачи по предупреждению противоправных проявлений и недопущению дестабилизации ситуации в стране возлагаются на Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины.

18-19 мая отдельные общественно-политические организации планируют провести массовые мероприятия в центральной части Киева.

Информация, поступающая в правоохранительные органы, свидетельствует о заинтересованности отдельных политических лидеров и активистов использовать проведение многолюдных акций для провокации физических столкновений между политическими оппонентами, инспирирования нарушений общественного порядка, других противоправных проявлений с целью популяризации собственных политических сил, даже путем причинения вреда жизни и здоровью граждан и международному имиджу Украины.

Правоохранительные органы в пределах предоставленных законодательством полномочий будут реагировать на каждый противоправный поступок, независимо от принадлежности правонарушителей к той или иной политической силе.

При совершении противоправных действий виновные лица понесут предусмотренную законодательством уголовную и административную ответственность.