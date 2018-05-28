Оппозиция и Киев: Концепция вместо кандидата

А следовало ли ожидать чего-то иного? Киевляне не вышли на апрельскую акцию не потому, что им нравится власть, а потому, что им не нравится и власть, и оппозиция. Чтобы изменить отношение Киева к себе, лидерам ОО нужно изменить свое отношение к Киеву.

Во-первых, не следует рассматривать столицу исключительно как стартовую площадку для президентской кампании. Качественное управление Киевом — самостоятельная ценность для киевлян. Это то, что необходимо жителям города здесь и сейчас, а не в 2015 году. Во-вторых, оппозиционным вождям следует продумать на 18 мая план «Б» (на случай непредвиденных ситуаций). Как известно, такового плана в апреле, когда Верховной Раде для назначения выборов не хватило голосов, у оппозиции не было. В итоге, даже те, кто вышел под стены парламента, не поняли, зачем вообще выходили. В-третьих, высокие ожидания относительно явки горожан на митинг 18 мая могут быть напрасны. Как и в апреле, акция оппозиции назначена на рабочий день, а часть «бюджетников» добровольно-принудительно отправятся на альтернативный «антифашистский» митинг. В-четвертых, хватит рассказывать участникам акции про «злочинну владу», революцию и люстрацию. За последние полгода народу это порядком надоело. Киевляне хотят услышать имя единого кандидата от оппозиции на должность мэра города. Иначе — вовсе перестанут ходить на какие-либо акции.

Впрочем, чем ближе заветная дата, тем меньше у оппозиционеров решительности и определенности в этом вопросе. «Мы утвердили принципы, которыми будут руководствоваться оппозиционные силы, выдвигая единого кандидата в мэры Киева. Вопрос конкретных фамилий на заседании «Батькивщины» не обсуждался», - признался УНИАН народный депутат Леонид Емец.

По словам главы парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка, согласно утвержденной концепции, единый кандидат должен соответствовать ряду критериев, вплоть до деловой репутации и политических взглядов. Кроме того, он должен будет обнародовать свою программу развития столицы, свою антикоррупционную программу и список людей (с биографиями и характеристиками), которых он планирует привлечь для работу в киевской власти.

Его коллеги по фракции утверждают: прежде, чем называть какие-либо имена, хотели бы услышать четкий ответ Виталия Кличко. «Обсуждение кандидатур только вокруг этого и крутится», - отмечают они. В УДАРе же придерживаются позиции: говорить о выдвижении единого кандидата до объявления даты выборов — глупо.

В этой ситуации называть или не называть какое-нибудь имя — риторический вопрос для оппозиции. Прогадать можно и в первом, и во втором случае. А что предпочтительнее выбрать лидерам оппозиции, УНИАН спросил у экспертов.

Александр Черненко, глава Комитета избирателей Украины:

Несомненно, оппозиции нужно назвать единого кандидата в мэры Киева. Это нужно с точки зрения демонстрации того, что у оппозиции существует единая точка зрения по этому вопросу, что они не просто хотят абстрактных выборов. Кроме того, это позволит подтвердить реальными делами все их декларации про единство.

Но будет ли назван кандидат 18 мая? Я в этом очень сомневаюсь. Во-первых, это не было официально заявлено. Ясно, что к этому призывают Луценко и другие политические деятели. Однако, думаю, решения в самой оппозиции еще нет. И в ней прекрасно понимают, что в ближайшее время ожидать назначения выборов не приходится.

В то же время, власть дает оппозиции возможность максимально затягивать с этим вопросом. Оппозиции это выгодно, потому что единого видения нет. То есть, ситуация остается в подвешенном состоянии. И 18 мая в этом плане мало что изменит. Лидеры ОО будут говорить о «злочинном режиме» Януковича, о необходимости изменения власти: отставке правительства и импичменте президента. Будут говорить о назначении срочных выборов мэра. А на вопрос о едином кандидате очевидно, повторят: единый кандидат будет. Но имя его не назовут.

Алексей Красноперов, политолог:

Конечно, для оппозиции критически важно объявить о едином кандидате 18 мая. Иначе это будет последней каплей в череде невыполненных обещаний, после которого общественное доверие к оппозиционной тройке перешагнет точку невозврата. Поэтому, вероятнее всего, единый кандидат будет объявлен в ближайшее время. Скорее всего, это будет Порошенко, поддержка которого сегодня по ряду причин важна для ОО. К тому же Порошенко – это одновременно материальный и электоральный ресурс для оппозиции (бизнес плюс влияние на округа в Винницкой области).

Но, по сути, этот кандидат уже не будет единственным, так как Катеринчук уже выдвинулся самостоятельно. Существует также вероятность, что кого-то могут выдвинуть Свобода и УДАР, которым не резон терять такой удачный полигон, как выборы в столице, для предпрезидентской тренировки. Поэтому, даже если единый кандидат будет объявлен, он станет единым кандидатом лишь номинально – для формального прикрытия неспособности оппозиционных лидеров прийти к согласованному решению.

Алексей Гарань, профессор, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА:

Не уверен, что имя единого кандидата назовут 18 мая. Насколько известно, переговоры вокруг кандидатуры идут, ситуация определяется. Но, что назовут именно в этот день, нельзя гарантировать. К тому же, это не является принципиальным и не будет ничего страшного, если имя кандидата назовут позже, после решения КСУ. Ибо сегодня мы не знаем условий, по которым будут проходить выборы. Правила находятся в руках Банковой, и она ими манипулирует. Мы не знаем, когда состоятся выборы, и будут это только выборы мэра или выборы мэра и Киевсовета.

Что касается акции 18 мая, то здесь важно, сколько придет людей. И этот вопрос даже не к оппозиции, не к политикам, а к сознательности киевлян.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

До 18 мая оппозиция не определится с единым кандидатом на пост мэра Киева. Тем более, что в спешке нет необходимости, так как дата выборов не назначена. Не нужно митинг 18 мая превращать в место и время объявления кандидата на пост столичного градоначальника. Те, кто придет на митинг, не придут для того, чтобы услышать заветное имя кандитата. Они придут по другим причинам и по другим мотивам. Здесь у Яценюка есть еще время, чтобы держать тактическую паузу, связанную с дальнейшим определением единого кандидата.

Владимир Фесенко, руководитель Центра политического анализа «Пента»:

Оппозиция загнала себя в угол, так как неоднократно обещала: вот-вот назовем единого кандидата. А раз обещали – значит, нужно жениться. То есть, 18 мая вопрос встанет ребром. Либо ОО называют единого кандидата и, таким образом, выполняют свои обещания перед обществом, либо расписываются в своей беспомощности и недееспособности и потерпит очередное политическое поражение. Так как оппозиционеры говорят одно, а делают — другое. Раз обещали, значит, надо делать.

В то же время, проблема ОО состоит в том, что вопрос единого кандидата не решен окончательно. В той же «Батькивщине» идет острая борьба по этому вопросу. Арсений Яценюк склоняется к тому, чтобы сделать прагматичный выбор и поддержать кандидатуру Петра Порошенко, так как у него есть шанс выиграть и ресурс для этого. Кроме того, Порошенко в Киеве — хороший союзник для парламентской оппозиции.

Однако фронда внутри «Батькивщины», выступающая с критикой Яценюка, предлагает другой вариант — Николая Томенко. Впрочем, это чисто политический вариант, кандидат, выдвигаемый «в пику» Яценюку. Парадоксально, но это играет на руку власти. Поскольку, если ОО выдвинут Томенко, то Порошенко может идти на выборы самостоятельно, а это ослабит шансы единого кандидата от оппозиции. Кроме того, это лишний раз осложнит ситуацию внутри фракции «Батькивщина». И, даже если Томенко победит, в итоге, проиграет и оппозиция, и киевляне, так как такой мэр будет мэром политической войны. Ему некогда будет заниматься экономическими и коммунальными проблемами города. И в этом — главный риск для оппозиции.

Татьяна Урбанская