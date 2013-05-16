Завтра Януковичу передадут 5 тысяч подписей за освобождение Тимошенко

17 мая председатель Всеукраинской комиссии справедливости и. о. головы Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» Михаил Соколов вместе с народными депутатами Украины от «Батькивщины» и активистами партии передаст в Администрацию Президента более 5 тысяч подписей жителей Николаевской области с требованием освободить Юлию Тимошенко и других политзаключенных Украины

Завтра, в 12 часов активисты Николаевской областной организации партии «Батькивщина» соберутся на Майдане в Киеве и пройдут колонной с флагами и транспарантами к Администрации Президента Украины. Колонну партийцев на улицу Банковую поведут и. о. головы Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» Михаил Соколов и народные депутаты Украины от Объединенной оппозиции Владимир Ариев, Роман Забзалюк, Иван Кириленко, Василий Кравчук, Юрий Одарченко. Возле Администрации президента состоится короткий митинг по поводу освобождения лидера оппозиции Юлии Тимошенко и других узников совести, которых власть упрятала за решетку.

После митинга Михаил Соколов и народные депутаты Украины передадут в президентскую Администрацию более пяти тысяч подписей николаевцев под обращением, адресованным Виктору Януковичу.

Как заявил Михаил Соколов, «собранные за два месяца 5 тысяч подписей николаевцев свидетельствуют о массовом протесте украинского общества против политического преследования и незаконного лишения воли Юлии Тимошенко и других политзаключенных. Народ Украины протестует против избирательного правосудия, незаконного преследования политических оппонентов власти, использования правоохранительных органов для подавления инакомыслящих. Акции протеста приблизили освобождение Юрия Луценко и есть надежда, что близится час освобождения Юлии Тимошенко».

«Для освобождения Юлии Тимошенко Виктору Януковичу требуется только политическая воля. Все видят абсурдность, незаконность выдвинутых против лидера оппозиции обвинений. Именно о незаконности ее ареста и политически мотивированном характере преследования Юлии Тимошенко говорится в решении Европейского суда по правам человека от 30 апреля 2013 года. Дальнейшее пребывание ее в тюрьме полностью дискредитирует украинскую власть в глазах украинского общества и мирового сообщества», - подчеркнул Михаил Соколов.

Михаил Соколов также отметил, что «созданная по инициативе народных депутатов от объединенной оппозиции общественная организация «Всеукраинская комиссия справедливости» за прошедшие три месяца с начала ее работы стала эффективным инструментом защиты интересов людей».

«Комиссия уже оказала помощь десяткам украинцев в восстановлении их прав, а в условиях несовершенной и подконтрольной власти судебной системы, Комиссия справедливости стала надежным инструментом поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях»

Справка. Всеукраинская комиссия справедливости создана по инициативе и.о. головы Николаевской областной организации ВО «Батькивщина» Михаила Соколова при участии народных депутатов Украины от Объединенной оппозиции в феврале 2013 года.