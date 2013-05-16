ПР хочет провести перевыборы в сезон отпусков, а оппозиция - осенью
13:40, 16 мая 2013Политика
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Оппозиция выступает за то, чтобы перевыборы в пяти проблемных округах состоялись в сентябре, а Партия регионов настаивает на проведении перевыборов в августе.
ПР і оппозиция предложили свои проекты по перевыборам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
“Партия регионов решила ускорить этот процесс, и поставить выборы на август месяц. А наше ключевое требование, что выборы должны состояться в сентябре”, - сказал он.
“В ПР прекрасно осознают, что август месяц даст самую низкую явку на выборы и самой низкой будет политическая активность. И мы не найдем даже международных наблюдателей на август, потому что там также все в отпусках”, - добавил Яценюк.
Он подчеркнул, что “выборы должны состояться в сентябре, когда начнется политический сезон, когда люди вернутся на работу, люди вернутся в политическую жизнь”.
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