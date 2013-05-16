ПР хочет провести перевыборы в сезон отпусков, а оппозиция - осенью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Партия регионов решила ускорить этот процесс, и поставить выборы на август месяц. А наше ключевое требование, что выборы должны состояться в сентябре”, - сказал он.

“В ПР прекрасно осознают, что август месяц даст самую низкую явку на выборы и самой низкой будет политическая активность. И мы не найдем даже международных наблюдателей на август, потому что там также все в отпусках”, - добавил Яценюк.

Он подчеркнул, что “выборы должны состояться в сентябре, когда начнется политический сезон, когда люди вернутся на работу, люди вернутся в политическую жизнь”.