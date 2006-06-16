Путин советует украинским политикам меньше думать о портфелях

Россия не будет ничего навязывать, но считает, что участие Украины в Едином экономическом пространстве не противоречит европейскому выбору, заявил Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Он выразил удивление позицией украинских коллег, которые говорят о европейском выборе. ЕЭП, по мнению В.ПУТИНА, не противоречит европейскому выбору.

По словам Президента России, будучи в ЕЭП Украина сделает шаги в европейском направлении, а не в сторону.

В этой связи он напомнил о предложении Евросоюза подумать о создании зоны свободной торговли между Россией и ЕС, высказанном на саммите в мае в Сочи. "Замечательное предложение, мы его приняли и будем работать", - сказал Президент РФ. При этом риторически спросил: "Разве это в стороне от европейского выбора Украины".

В то же время, В.ПУТИН заверил: "Мы не можем и не будем ничего навязывать, это выбор страны".

Отвечая на вопрос по поводу нынешней ситуации на Украине с формированием Кабинета министров, Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело этой страны. Он считает, что нужно отбросить амбиции и исходить из главных национальных приоритетов, интересов людей, не думая о портфелях.

В.ПУТИН выразил надежду, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО удастся сформировать коалицию – «желтую», «оранжевую», какую угодно, чтобы она была жизнеспособная, передает РИА «Новости».