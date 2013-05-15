Получить французскую визу во Львове можно в консульстве Чехии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Ссылаясь на информацию Посольства Чешской Республики в Украине, Перебийнис сообщил, что между Чехией и Францией подписан договор о взаимном представительстве при оформлении краткосрочных шенгенских виз, который вступил в действие 1 мая 2013 года.

“Таким образом, с 1 мая 2013 года граждане Украины из Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, которые желают посетить Францию с целью туризма, ведения бизнеса, по частным делам, могут подать документы на оформление краткосрочной шенгенской визы в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове”, - сказал Перебийнис.