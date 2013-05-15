В «Свободе» объяснили попытки власти снять депутатскую неприкосновенность

Об этом народный депутат от фракции ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявил в эфире телеканала ТВi.

«Если депутатов лишить неприкосновенности, а при этом неприкосновенными остаются президент и судьи, которых он лично назначает, это означает, что каждый депутат будет приглашаться во время избирательной компании в прокуратуру, в следственные на допросы, и мы не сможем контролировать избирательную кампанию», - пояснил он. Впрочем, по словам депутата, оппозиция может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, если вместе с этим будет отменена неприкосновенность Президента и судей.

«Я сказал всем, в том числе нашим союзникам по оппозиции, тешили себя иллюзиями, что если мы сделаем первый шаг к избавлению неприкосновенности всех, то ни второго, ни третьего шагов не будет. Или мы комплексно голосуем за лишение неприкосновенности всех - или мы этого вопрос не поднимаем. Потому этот вопрос политических репрессий », - отметил депутат.

«Анна Герман, которая представляла позицию правящей партии, очень четко сказала, кого они собираются преследовать и за что. Будут преследовать депутатов за язык - когда мы требуем соблюдения Конституции и общения на украинском языке в парламенте, за забор, мы снесли возле Верховной Рады для того, чтобы граждане могли попасть хотя в парламент, за памятники, которые стоят на чужих участках незаконно, без документов, и других мелочах », - добавил он.

Игорь Мирошниченко отметил, что сегодня в Украине действует система политических преследований. «Система, разработанная Януковичем, является глобальной. Завтра могут рассматривать, например, законопроект об ограничении мирных собраний - это также комплекс мер, которым невозможным контроль за выборами в будущем 2015 году », - отметил депутат в эфире телеканала ТВi.