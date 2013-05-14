Свобода заявляет, что людей свозят на «антифашистский» митинг в Луцке

Волынская областная организация ВО «Свобода» заявляет, что областная организация Партии регионов, используя админресурс, 14 мая в срочном порядке в рабочее время свозила в Луцк людей из районов на запланированный на 17:30 «антифашистский» митинг.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной организации ВО «Свобода», с предприятия «Гербор-холдинг» Владимир-Волынского района, совладельцем которого является депутат Волынского облсовета от Партии регионов Олег Борбелюк, в массовом порядке организовывали выезд работников в Луцк – на «митинг против фашизма». С территориального медицинского объединения Любомльского и Шацкого районов, которое возглавляет депутат Волынского облсовета Владимир Дибель, также организовывали выезд медицинских работников.

В Старовыживском районе власти 3 автобусами свозили на митинг «регионалов» работников бюджетных учреждений, в Гороховском – 5 автобусами, из Ковельского района отправились 2 автобуса. Из Любешовского района выехал один автобус, в котором находятся примерно 30 госслужащих. Из Ратновского района от государственной администрации выехало 6 автобусов с работниками бюджетных учреждений. Среди них – первый заместитель председателя Ратновской РГА Тимофей Новик и председатель районной организации ПР Валентина Краглик.

В то же время, как сообщил УНИАН председатель Волынской областной организации Партии регионов Александр Башкаленко, никто никого не принуждает ехать на митинг и люди едут по собственной инициативе.

"Люди едут сами. В целом, в области 14 тысяч членов нашей партии, так почему часть из них не может приехать при собственной инициативе. Мы не применяем админресурс, а что касается частных предприятий, то это их дело и их работников. На митинге также присутствуют ветераны", - отметил Башкаленко.

Он сообщил, что в целом на сегодняшний митинг ожидается около 5 тыс. участников.

Как сообщил в комментарии УНИАН председатель Волынской областной организации ВО «Свобода» Анатолий Витив, таким образом действующая партия пытается отвлечь внимание общества от экономического ухудшения в государстве, от своих коррупционных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, на начало митинга, который проходит возле Мемориала Памяти, собралось около тысячи человек с символикой и флагами Партии регионов. В толпе звучать советские песни.

На митинге присутствует большое количество людей из районов, которые, по их словам, утверждают, что не знали, куда их везли.

В частности, так заявляли представители одной из школ Камень-Каширского района.

По состоянию на 18.00 часов количество людей увеличилось примерно до 2 тысяч. Возле стадиона стоит около 30 автобусов, которые привезли участников.

За порядком следит милиция.