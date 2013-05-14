Олийнык: Немыря должен нести ответственность перед общественностью

Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олийнык, комментируя требования представителей общественной организации «Комитет по противодействию коррупции в органах власти», который сегодня провел пикет под стенами украинского парламента.

Представители организации пришли к Верховной Раде Украины с целью привлечь внимание народных депутатов и всех украинцев к деятельности главы парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Григория Немыри. Участники акции предоставляли народным депутатам материалы журналистского расследования, в котором разоблачается незаконная деятельность Григория Немыри.

«К такой общественной инициативе отношусь положительно. Мы как раз предусматривали в борьбе с коррупцией, антикоррупционной деятельностью активное участие общественности. Я за то, чтобы средства, которые выделяются из государственного бюджета, так и гранты, использовались согласно действующему законодательству», – заявил Владимир Олийнык.

Владимир Олийнык отметил, что должен быть контроль за грантовыми средствами: «это целевое использование, отчетность. И поэтому, общественные организации, которые в значительной степени имеют поддержку международных грантов, заинтересованы, чтобы этот институт не был дискредитирован».

Народный депутат поддержал сегодняшнюю акцию общественности под стенами парламента и выразил надежду, что деятельность оппозиционеров будет более прозрачной.

«Вы знаете, что были предъявлены претензии (Григорию Немыри – ред.). Вопросы задавались, и я думаю, что те, кто называется «демократами» должны отчитываться и быть более прозрачными перед обществом, а не так – критиковать власть, а самим бесчинствовать в этом плане. Поэтому их требования (участников пикета под Верховной Радой Украины – ред.), по моему мнению, законные, правильные и их нужно поддерживать», – отметил Владимир Олийнык.

Владимир Олийнык призвал Григория Немырю открыто отчитаться перед обществом за свою деятельность, а не только говорить о евростандартах, их не соблюдая.

«На месте того же Немыри провел бы широкую открытую конференцию с соответствующими документами и успокоил бы общество. Но, очевидно, что он (Григорий Немыря – ред.) не хочет этого делать. Я помню, что и решение суда было по этому вопросу (финансовые злоупотребления Григория Немыри – ред.), но это еще раз свидетельствует о том, что требуя от других, сам он (Григорий Немыря – ред.) не выполняет элементарных европейских стандартов», – резюмировал народный депутат.