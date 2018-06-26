На Украину наступает пятая российская колонна?

17 ноября юнцы из Евразийского Союза молодежи разгромили выставку, приуроченную к очередной годовщине Голодомора в Украинском центре в Москве. На видеосъемке видно, как хулиганы срывают экспонаты, чуть ли не танцуя на них. Участник разгрома - бородатый рыжеватый недобиток старообрядного вида, из тех, кого не берут служить в армию, - заметно гордясь собой, заявил в телекамеру, что считает организацию такой выставки в Москве провокацией.

Инцидент было сложно не заметить. Потому что через день состоялся обмен заявлениями МИДов России и Украины. 19 ноября Департамент информации и печати МИД РФ распространил комментарий, в котором выразил уверенность, что объявление голода 1932-1933 годов «актом геноцида» в отношении украинского народа «является однобоким искажениям истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам». Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко, в свою очередь сказал, что «заявления, которые сегодня раздаются со стороны Департамента информации РФ, явно не отвечают действительности и противоречат элементарным историческим знаниям». А также сообщил, что намеревается вызывать советника-посланника Посольства РФ в Украине с тем, чтобы сделать ему специальное представление по поводу разгрома в Москве выставки, посвященной почитанию памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 гг.

Почему официальное учреждение МИД РФ реагирует таким способом на совершенно возмутительный факт погрома? Имеет ли Евразийское движение какое-то отношение к Кремлю? Кто финансирует эту организацию? Почему бы России не присоединиться к Украине в оценке трагедии Голодомора? С такими вопросами УНИАН обратился к российским экспертам. А также попросил выразить свое отношение к событию украинских политиков и знатоков темы Голодомора.

Сергей Марков, председатель Национального Гражданского Совета по международным делам, кандидат в депутаты Думы РФ по списку “Единой России”: ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ЕВРАЗИЙЦЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ЗАДОЛГО ДО ПУТИНА Насилие это плохо, разгром выставки на Арбате осужден большинством политических сил России. Я его категорически не поддерживаю. Но равная ответственность за этот погром лежит как на представителях Евразийского Союза молодежи, так и на тех, кто использует тему Голодомора ради ухудшения наших двусторонних отношений. Голодомор - это трагедия, и мы должны помнить об этих жертвах. Это большая трагедия, через которую прошла наша общая Родина. Это террор тоталитарного государства диктатуры пролетариата. Голодомор был результатом социальной политики, политики диктатуры пролетариата, направленной против крестьянства. Но когда Ющенко и команда националистов пытаются исказить Голодомор и представить его как результат национальной политики, не как борьбу против крестьянства, а как деятельность россиян против украинцев - это недопустимо. Это неправда. И политика Ющенко, которая скрывает настоящие причины Голодомора, не дает бороться против будущих голодоморов. Группировка Ющенко и оранжевых надеются лживой интерпретацией Голодомора использовать эту драму для своих политических целей – поссорить наши народы. И это принимает вот такие уродливые формы, как разгром выставки. Евразийцы не поддерживаются Кремлем, президенты России приходят и уходят, а евразийцы существовали задолго до нынешнего Президента России, это движение, ориентированное на евразийскую идентичность России.

Наталия Дзюбенко-Мейс – жена гарвардского исследователя Голодомора Джима Мейса, редактор книги о Голодоморе: МЫ ОБВИНЯЕМ НЕ РОССИЯН, А РЕЖИМ

На самом деле, все очень просто. Коммунистический режим истреблял крестьянство. Планомерно и сознательно истреблял социальную группу. В трех томах книги моего мужа собраны свидетельства очевидцев Голодомора, от которых стынет кровь. Режим истреблял социальную группу, а в Украине господствующей социальной группой были крестьяне. Население Украины истреблялось. Москва борется против того, чтобы считать, что его истребляли по национальному признаку. Но никто не обвиняет в этом россиян, мы обвиняем режим. Какая здесь может быть политика? И если миллионы людей, которые проживают на территории определенного государства, истребляются, умирают голодной смертью, отчего это нельзя считать геноцидом? Я знаю, что якобы по международным признакам геноцидом нации считается истребление по национальному признаку. Но знаю, что на каком-то собрании ООН, когда формировалось это понятие “геноцида”, то именно советские дипломаты настояли, чтобы в определении ООН среди признаков геноцида не было "классового" признака. Раньше советские дипломаты не позволили ввести “классовый” признак в международное понятие геноцида, а теперь их последователи борются против того, чтоб считать истребление наших людей геноцидом.

Константин Затулин, директор Института стран СНГ: Я ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫСТАВКИ С ПРОВОКАЦИОННЫМИ ЦЕЛЯМИ УСТРАИВАЛИСЬ У МЕНЯ В СТОЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... Голодомор - это трагическое событие для всех народов, которые были раньше в Советском Союзе, это преступление советского режима против значительной части населения, в основном против сельской части. Сам факт голода в Советском Союзе замалчивался, но он давно стал предметом признания и обсуждения.

Но никто в России в здравом уме и при памяти не может поддержать точку зрения, при которой Голодомор 30-х годов должен быть признан геноцидом. Это не отвечает действительности. Геноцид - это истребление по этническому признаку. А признать Голодомор геноцидом значило бы признать, что украинцев, которые в 30-х годах осуществляли советскую власть в Украине и которые были представлены в органах власти, втянули в масштабный заговор против других украинцев - крестьян, с целью истребить украинскую нацию как таковую. Нет свидетельств, директив, что следовало истреблять именно украинцев. Голод тогда охватил Краснодарский край, Воронежскую область, и даже Сибирь. Я готов всячески поддержать просветительскую деятельность о Голодоморе, с объяснением причин, почему он возник. Украина может создавать монументы и музеи, и рассчитывать, что мы поддержим ее. Но сегодняшняя атмосфера показывает, что в Украине эта тема рассматривается как возможность переписать историю и найти свидетельство злого умысла со стороны Москвы относительно Украины. При этом не разделяется или советской Москвы или русской Москвы. Это политическая авантюра, которая сегодня приводит к охлаждению двусторонних отношений, и закладывает взаимное неприятие у молодежи.

Я не знаю, какое там страшное преступление случилось в центре на Арбате, но я не поддерживаю хулиганские выходки с чьей-либо стороны, будь то евразийцы, или со стороны “Свободы” Тягнибока. Но Евразийский союз молодежи отвечает за свои поступки, и если они заслуживают наказания, то необходимы расследование и наказание. Я против разгромов выставок, но я против того, чтобы выставки с провокационными целями устраивались у меня в столице Российской Федерации, в городе Москва. Я предвижу, что следующим шагом господ из МИДа будет навязывание нам созерцания выставки о “герое Украины гауптмане Шухевиче” где-то на Арбате... Неужели вы думаете, что кто-нибудь в России будет терпеть, что у нас в центре Москвы будут выставки, посвященные Шухевичу или Мазепе? Или, может, памятник Карлу 12 там возведут в отдельно взятом центре на Арбате. Заверяю вас: никто терпеть не будет. И те, кто такое устраивает, идут на сознательную провокацию.

Юрий Николаевич Василенко, заместитель генерального директора Центра культуры в Москве: ГОВОРЯТ, ЧТО БЫЛ УЖЕ СУД, НО НАС НИКТО НЕ ПРИГЛАШАЛ Тяжело сказать, кто финансирует эту организацию. Но я даже не уверен, что эти юнцы принадлежат к организации «Евразийского союза молодежи», потому что были они уже слишком неблагородны, впечатление производили просто жалкое.

Во время погрома юнцы выкрикивали, что они вроде бы не согласны с «этим Голодомором в Украине», но мы быстро с ними справились, и благодаря этому выставка продолжала работать, даже сразу после следственных действий была экскурсия.

Наша выставка, посвященная почтению памяти жертв Голодомора, полностью основывается на материалах из государственного архива СБУ, это исключительно копии настоящих документов ГПУ-НКВД. Другого там ничего не было, все реальные дела, фотографии реальных людей, документы, свидетельства, то есть только документальные материалы.

Говорят, что был уже суд, но нас никто не приглашал, мои люди туда поехали, прождали несколько часов и вернулись ни с чем. Сейчас наши юристы будут искать того судью, которому поручено это дело. Следствие направило к нам запрос о нанесении материального ущерба во время этого нападения. И сейчас этими материальными убытками мы и занимаемся.

Сумма ущерба выходит небольшая – где-то 300 долларов, но есть еще моральный ущерб, а также имиджевый.

Николай Жулинский, советник Президента Украины по вопросам культуры и духовности: МЫ ДОЛЖНЫ РЕАГИРОВАТЬ ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО И РЕШИТЕЛЬНО Я не знаю, кем эта структура финансируется и кто ее поддерживает, но если судить по реакции российской власти на поступки «Евразийского союза молодежи», то возникает закономерный вопрос: почему нет резкой критической оценки со стороны российской власти относительно этой экстремистской организации?

А кроме того, если говорить о той акции вандализма, которая была совершена в Центре культуры Украины на Арбате, то можно сказать, что вместо осуждения и резкой оценки этих действий со стороны России мы видим продолжение старой темы, что, мол, Голодомор – это спекулятивная тема, она не имеет под собой серьезных оснований для того, чтобы определять ее как геноцид украинского народа и так далее.

Следовательно, хочешь не хочешь, но поневоле начинаешь думать о том, что каким-то политическим силам в России выгодна деятельность такой организации как «Евразийский союз молодежи» и мы должны со своей стороны делать достаточно серьезные заявления, в частности, со стороны правительства Украины должны быть вопросы к российской власти, какие она может подать предложения относительно деятельности ЕСМ.

То, что те молодчики так открыто кромсали экспозицию, значит, что они чувствуют свою безнаказанность не только в Украине, но и в России. Из-за этого, я считаю, что мы должны реагировать очень оперативно и решительно.

Евгений Минченко, генеральный директор международного института политической экспертизы РФ: ГОСПОДИН ДУГИН ПРОИЗВОДИТ НА МЕНЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВПОЛНЕ АДЕКВАТНОГО ЧЕЛОВЕКА Не следует видеть в самодеятельности “Евразийского Союза молодежи” одобрения российской власти. Никакого отношения к официальной позиции руководства страны это событие не имеет. Я считаю такие методы ужасными, недопустимым, и это безотносительно, насколько противоречивым является это событие в истории.

Я не считаю Голодомор геноцидом. И я не считаю правильным принятия законодательства, в котором предусмотрена ответственность за отрицание факта Голодомора. Люди должны иметь право выражать свое мнение. И мне неприятно, что возникают поводы для обострения отношений между нашими двумя странами. При личном общении господин Дугин производит на меня впечатление вполне адекватного человека. Почему представители близкой к нему организации устраивают такие вещи, мне непонятно.

Левко Лукьяненко: народный депутат Украины четырех созывов: УКРАИНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕДОСТАЕТ ВОЛИ В ЗАЩИТЕ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ Разгром выставки к годовщине Голодомора я рассматриваю, как часть ряда других событий, которые в последнее время происходят. Имею в виду события на Говерле, как те евразийцы насмеялись над нашим Трезубом и спокойно убежали.

Могу сказать, что происходит наступление российской пятой колонны на Украину, и эта молодежь, которая воспитана в московских университетах, институтах позволяет себе делать больше, чем это позволяло себе делать старшее поколение.

Нападение на выставку – это нахальная такая акция, которой они хотят сказать, что Голодомора не было. Эта молодежь как раз демонстрирует то, что думают российские политики и сам президент России.

Совсем недавно было нападение на украинскую библиотеку в Москве. Это же тоже проявление того же российского шовинизма.

Я считаю, что украинскому правительству недостает воли в защите наших национальных интересов, нашей государственности. Мы, Украина, фактически смирились со своим неравноправным положением. Это неравноправие мы унаследовали от Советского Союза, и если бы была воля у нашего правительства, то нужно выходить на уровень отношений между Украиной и Россией как равных между собой держав.

В таком случае нужно поставить вопрос об тщательной охране нашей границы, чтобы ее никто не нарушал, необходимо посчитать сколько российских школ есть в Украине, и аналогично сколько украинских в России и потом сказать: будем приводить уровень обучения на русском языке в Украине к уровню обучения на украинском в России.

Все это должно делать наше правительство, которое должно быть органом защиты государственных и национальных интересов Украины.

Записывали Оксана Климончук, Маша Мищенко