Международные эксперты обеспокоены неконтролируемой торговлей патронами

К такому выводу пришли эксперты международной организации Oxfam International, целью которой является борьба с бедностью и нарушением прав человека в мире. По мнению экспертов, неконтролированная торговля стрелковыми патронами разжигает конфликты и способствует нарушению прав человека. В частности, эксперты выражают обеспокоенность наличием в Украине огромных запасов стрелковых патронов.

В новом аналитическом докладе Oxfam International под названием „Патроны: горючее конфликта” утверждается, что в мире ежегодно производится до 14 миллиардов патронов для стрелкового оружия, но нет достоверных данных относительно того, как используются миллиарды отработаных патронов и кому их продают. Доклад демонстрирует, что несколько больших производителей патронов, включая Китай, Египет, Иран, Бразилию, Болгарию, Румынию и Израиль, не предоставляют данных относительно экспорта патронов отдельно от стандартных комплектов боеприпасов.

Ежегодно даже беглый контроль показывает, что миллионы патронов заканчивают свой путь в военных зонах и попадают в руки нарушителей прав человека. В докладе обстоятельно рассказывается о том, как на протяжении последних пяти лет боеприпасы попадали к охваченным конфликтами странам, в частности, Сомали, Сьерра-Леоне и Либерии.

По крайней мере 76 стран производят стрелковые патроны, и их число непрестанно растет, поскольку все больше стран покупают соответствующее оборудование. Кения и Турция, например, стали производителями патронов за последние десять лет. Всего в мире ежедневно производится 33 миллиона патронов.

„Наше исследование демонстрирует, что новые патроны широко доступны на черном рынке Багдада. Для этого есть два вероятных объяснения: или их тайно завозят из соседних стран, или же они вытекают из коалиционных войск”, - говорит Барбара Стокинг, директор Oxfam International.

В докладе приводятся результаты исследования, проведенного в мае 2006 года на багдадском черном рынке. Исследователи установили, что:

- Новые высококачественные патроны являются в настоящее время широко доступными в Багдаде, в отличие от начальной фазы конфликта, когда боеприпасы, вероятно, поступали со старых иракских складов.

- В продаже в Багдаде были обнаружены патроны, использованные в промежутке с 1999 по 2004 год на заводах в Чехии, Сербии, Румынии и России.

- Новые запасы патронов либо тайно завозятся из соседних стран, или же вытекают из больших снабжений, импортированных в Ирак для обеспечения новых иракских сил безопасности. Скорее всего, происходят оба процесса.

- Средняя цена патрона к АК-47 на черном рынке – 30 центов. Поскольку большинство жертв огнестрельного оружия убиваются очередями от 4 до 12 пуль, средняя цена человеческой жизни в Багдаде составляет 2 доллара 40 центов.

Доклад содержит также информацию о больших запасах старых боеприпасов в Восточной Европе:

- Лишь в Украине, по оценкам, содержится около 2,5 млн. тонн боеприпасов, включая несколько сотен миллионов обойм для малого стрелкового оружия.

- Нечистоплотные дельцы, которые покупают эти патроны и продают их зонам конфликтов, имеют огромные прибыли. В одном из случаев маржа посредника составила 500%.

- Патроны при надлежащем хранении являются пригодными к использованию 20 лет и больше.

Однако патроны часто выпадают из норм регулирования вооружений.

„Если вы не убедились в опустошающей мощи запасов патронов, вспомните Монровию, столицу Либерии, во время гражданской войны 2003 года. В конце июня 2003 года в войсках закончились патроны и они были вынуждены отступить. Но когда прибыли новые запасы, они атаковали опять, жестоко убив много невинных людей. На всемирной конференции ООН, посвященной торговле легкими вооружениями, правительства должны согласовать новые глобальные принципы, чтобы управлять торговлей как легким оружием, так и стрелковыми патронами”, - добавила Стокинг.

Конференция ООН по вопросам торговли стрелковым оружием начинается в Нью-Йорке 26 июня 2006 года.

Гильзы от патронов часто остаются на месте преступлений и массовых убийств. Доклад доказывает, что если гильзы должным образом маркируют, это значительно повышает вероятность определения и привлечения к ответственности преступников и нарушителей. Однако в настоящее время маркировка зачастую лишь делает невозможной идентификацию производителей.

По материалам официального сайта Oxfam Internationalподготовил Николай Писарчук