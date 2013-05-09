Кандидат в мэры Василькова призвал зарегистрировать кандидатами всех желающих
Владимир Сабадаш призывает облизбирком зарегистрировать кандидатами всех желающих.
Кандидат от Партии регионов на должность мэра Василькова Киевской области Владимир Сабадаш призывает областную избирательную комиссии зарегистрировать кандидатами всех желающих, чтобы устранить любые инсинуации, а также обвинения в том, что избирательная кампания проходила непрозрачно и предоставить возможность обществу сделать свой выбор.
Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН.
«Как кандидат на должность городского председателя обращаюсь к избирательной комиссии зарегистрировать всех желающиих кандидатов на должность мэра Василькова и дать возможность избирательной комиссии устранить все нарушения во время подготовки документов кандидатов и создать условия, при которых общество могло бы реализовать свое избирательное право», - отметил Сабадаш.
В то же время он заверил, что не сможет повлиять на решение избирательной комиссии, однако выразил уверенность в том, что участие в избирательных гонках кандидатов от всех политических сил «снимет спекуляцию вокруг темы политической конкуренции и даст возможность утвердиться местному самоуправлению».