Томенко говорит, что голосовать за Плюща - это все равно, что за Януковича

Заместитель лидера Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО сомневается, что в первый день работы новоизбранного парламента будет создана коалиция и избран председатель Верховной Рады.

Такое мнение он выразил в интервью Би-Би-Си.

“Думаю, что 23 ноября, когда откроется Верховная Рада, коалиция не будет создана и не будет голосования за кандидатуру председателя Верховной Рады. Депутаты лишь принесут присягу”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом, по его словам, минимум 27 ноября все должны четко знать: будет создана коалиция между БЮТ и блоком “Наша Украина – Народная самооборона” или нет.

Н.ТОМЕНКО отметил, что существует сценарий, по которому можно ситуативно избрать руководство Верховной Рады, а затем не спешить с созданием коалиции. “Но такой сценарий является неуважительным по отношению к избирателю, потому что это означает: за кого вы ни голосуйте, все равно решения будут подковерными, и будут приниматься ситуативно, в зависимости от конъюнктуры момента и настроения того или иного политического лидера в конкретное историческое время”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, в таком сценарии заинтересованы многие политические силы. В частности, Блок Литвина, поскольку это даст ему возможность быть игроком в рассмотрении даже мелких вопросов. Среди заинтересованных в таком сценарии Н.ТОМЕНКО также назвал Партию регионов и КПУ. “И последняя группа – это часть людей в окружении Президента, которые работают в Секретариате Президента, которые вернули себе статус влиятельного института власти. Этот игрок, влиятельные люди в Секретариате или в целом в окружении Президента – это наиболее опасный аргумент для Президента не спешить создавать коалицию”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что лично не готов голосовать за ситуативного председателя Верховной Рады от «Нашей Украины» при условии, когда коалиции нет. “Как можно голосовать, например, за Ивана ПЛЮЩА как за председателя Верховной Рады, если он предлагает коалицию с Партией регионов? Таким образом, это будет означать, что я голосую за ПЛЮЩА как за председателя Верховной Рады и за ЯНУКОВИЧА - как за премьер-министра?”, - спросил заместитель лидера БЮТ.

По его словам, отсутствие коалиции вынуждает БЮТ думать, как действовать в Верховной Раде даже во время рассмотрения таких кадровых вопросов, как председатель Верховной Рады. “Сначала должна быть коалиция, а все остальное – потом”, - сказал Н.ТОМЕНКО.