Вехи недели. Не Юлин день, перезагрузка ТВі и политических планов громадье

Европейский Суд по правам человека украинской власти не указ. Эта уже известная истина нашла убедительное подтверждение после вынесения вердикта ЕСПЧ о незаконности ареста Юлии Тимошенко, вынесенного единогласно. При этом страсбургские судьи, решения которых в Европе принято воспринимать как истину в последней инстанции, не усмотрели нарушений прав человека в условиях содержания украинского экс-премьера в колонии и ее транспортировке из Качановки в Харьковскую больницу железнодорожников.

К вынесению вердикта ЕСПЧ стороны украинского политического процесса подготовились заранее. Оппозиция запаслась роликом с лейтмотивом «Юле – волю! Украине – волю!», который, по всей видимости, должен был заменить многочисленные комментарии тех, кто называет себя соратниками Юлии Тимошенко. Ее адвокат Сергей Власенко отчаянно убеждал, что власть должна немедленно выпустить лидера «Батькивщины», но со стороны казалось, что Сергей Владимирович больше пугает Яценюка со товарищи, чем верит в свое требование. Сама Юлия Владимировна предпочла в распространенном пресс-службой «Батькивщины» заявлении порадоваться своему статусу политзаключенного и выразить надежду на скорое освобождение.

Представители власти действовали так, словно все они входят в комиссию по вопросам помилования при президенте, отказавшуюся помиловать Тимошенко накануне вынесения вердикта в Страсбурге. Главный лейтмотив их заявлений – принят новый Уголовно-процессуальный кодекс, который устранил имеющиеся недочеты. Виктор Пшонка (президентский кум, работающий генеральным прокурором) напомнил, что Тимошенко была взята под стражу из-за демонстрации неуважения к суду, и заверил, что Украина будет уважать решение ЕСПЧ. Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Штефан Фюле публично отвел официальному Киеву несколько недель, чтобы продемонстрировать обещанное уважение. Судя по тому, что Николай Азаров не только активизировал евроинтеграционную риторику, но пригласил посетить Киев польского коллегу Дональда Туска, какой-то приемлемый вариант искать придется.

Пока Тимошенко остается фигурой за пределами большой игры, ее официальные противники и самоопределившиеся соратники обнародовали свои планы на финиш политического сезона. Весенней кульминацией активности оппозиции, по идее, должна стать финальная акция «Вставай, Украина» в столице 18 мая, но особых всплесков от разморенных каникулами и садово-огородными работами украинцев ожидать не приходится. Исполнительный директор «Батькивщины» Арсений Яценюк рассчитывает не только до конца года услышать оправдательный приговор ЕСПЧ по делу Тимошенко, но и обещает отправить в оппозицию Виктора Януковича и Партию регионов. Лидер парламентской фракции партии власти Александр Ефремов утверждает, что не слышал о подготовке к всеукраинскому референдуму, и уверен, что Виктор Янукович не будет настаивать на переносе выборов президента в сессионный зал парламента. На случай недостаточной информированности Ефремова вождь ВО «Свобода» Олег Тягныбок обещает наращивать градус революционности украинцев.

Самым молчаливым из лидеров парламентских фракций уже традиционно оказался Виталий Кличко, так и не сумевший дать внятный ответ на вопрос о причине неголосования группы «ударовцев» за инициированную ими отставку правительства. Зато Петр Симоненко на минувшей неделе был просто именинником – и колонну на Крещатике по случаю Первомая возглавил, и готовность вести в Таможенный союз Украину продемонстрировал, и медицинскую реформу отменить пообещал.

Определенно новую информационную политику придется выстраивать телеканалу ТВі. До последнего времени он был рупором оппозиции, пусть не слишком мощным, но со своим легко узнаваемым стилем. Смена менеджмента, случившаяся при непосредственном участии депутата от «Батькивщины» Николая Княжицкого, привела к серьезным изменениям в редакционной политике. Три десятка творческих единиц не смогли найти общий язык со вчерашними коллегами и новым инвестором, подав заявление об уходе, а гендиректор канала Артем Шевченко пообещал отказаться от непрерывной критики власти и делать умный канал. Видимо, одно другому как-то мешает…