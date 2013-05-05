В Мелитополе нашли мертвым депутата горсовета - брата нардепа от ПР (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило руководство Главного управления МВД Запорожской области.

О.Балицкий был одним из самых влиятельных бизнесменов в Мелитополе, брат народного депутата от Партии регионов Евгения Балицкого

Сообщение о смерти О.Балицкого поступило сегодня рано утром от его жены.

«Якобы вернувшись со всенощной, женщина обнаружила своего мужа в подвале в пластиковой, наполненной водой бочке», - сообщили в милиции.

На место происшествия выехали сотрудники Мелитопольского горотдела милиции, главка и прокуратуры. Сейчас проводится осмотр места происшествия, проводится осмотр материалов камер видеонаблюдения, установленных в доме и вокруг него. Пока присутствие посторонних в доме с помощью данных материалов установить не удалось, рассказали в милиции.