В Мелитополе нашли мертвым депутата горсовета - брата нардепа от ПР (фото)
В Мелитополе Запорожской области обнаружен мертвым депутат городского совета Олег Балицкий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщило руководство Главного управления МВД Запорожской области.
О.Балицкий был одним из самых влиятельных бизнесменов в Мелитополе, брат народного депутата от Партии регионов Евгения Балицкого
Сообщение о смерти О.Балицкого поступило сегодня рано утром от его жены.
«Якобы вернувшись со всенощной, женщина обнаружила своего мужа в подвале в пластиковой, наполненной водой бочке», - сообщили в милиции.
На место происшествия выехали сотрудники Мелитопольского горотдела милиции, главка и прокуратуры. Сейчас проводится осмотр места происшествия, проводится осмотр материалов камер видеонаблюдения, установленных в доме и вокруг него. Пока присутствие посторонних в доме с помощью данных материалов установить не удалось, рассказали в милиции.