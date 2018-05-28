Членство в кредит: Украина стала крупным должником международных организаций

Согласно сведениям Единого государственно реестра международных организаций, по состоянию на начало 2013 года Украина была членом 75 интернациональных институтов. Сложная внутриэкономическая ситуация в стране привела к тому, в 2013 году начали резко урезаться ассигнования на деятельность аппарата внешнеполитического ведомства Украины. Так, в конце февраля МИД направило в представительства за рубежом разъяснение, в котором, в частности, сообщалось, что бюджетные назначения на функционирование заграничных дипломатических учреждений в 2013 году сокращены на 95 млн. грн., или на 16,4 млн. дол. по сравнению с 2012 годом. Фактически, речь идет о 14%-ном сокращении бюджетных средств на финансирование деятельности украинских дипломатов за рубежом. В этой связи остро встал вопрос и о том, сможет ли Украина оплатить в полном объеме все необходимые членские взносы.

Аналитики группы глобальной разведки Geostrategy провели для УНИАН анализ суммы взносов, которые Украина должна оплатить за свое участие в международных инстанциях. И сведения эти весьма не утешительны.

Во-первых, получить всю информацию о членских взносах Украины – практически невозможно. В частности, отсутствуют какие-либо официальные данные о стоимости участия нашей страны в таких организациях, как:

· Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций;

· Евроазиатское сотрудничество национальных метрологических служб;

· Европейский банк реконструкции и развития;

· Международная ассоциация развития;

· Международная организация гражданской обороны;

· Международная финансовая корпорация;

· Международный транспортный форум;

· Межправительственная организация железнодорожных перевозок;

· Всемирная организация автомобильных магистралей.

Во-вторых, в долгу Украина находится перманентно. Так, по приблизительным подсчетам, общая сумма обязательных членских взносов в 2013 году во все организации, в которых учавствует Украина в качестве постоянного члена, составляет около 46 миллионов долларов. Однако, с учетом девяностомиллионного гривневого дефицита Министерства иностранных дел Украины, очевидно, что оплатить эту сумму — невозможно. Поэтому долги продолжают расти.

Стоит также отметить, что, помимо обязательных членских взносов, Украина в 2013 году обязана выплатить и долги, накопленные за предыдущие годы. В частности:

· За присутствие во Всемирной организации здравоохранения – 26,3 миллионов долларов США;

· За участие в Международной европейской инновационной научно-технической программе «EUREKA» - 6 тысяч 500 евро;

· Международной комиссии по научным исследованиям Средиземного моря – 454 тысяч евро;

· Международной организации виноградарства и виноделия – 85 тысяч евро;

· Международной организации труда – 2,9 миллиона евро;

· Международному банку реконструкции и развития – около 8 миллионов долларов США;

· Международному транспортому форум – 21 тысячу евро;

· Объединенному институту ядерных исследований – 43 тысячи долларов США;

· Организации Объединенных Наций – около 129 миллионов долларов США;

· Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) – около 1,6 миллионов долларов США;

· Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций (ФАО) – 550 тысяч долларов США.

Таким образом, по состоянию на 2013 год, совокупный долг Украины перед международными организациями составляет более 180 миллионов долларов США.

В этой связи возникает закономерный вопрос: за что мы платим? Каков эффект для Украины от участия в той или иной международной структуре? По мнению эксперта-международника Бориса Парахонского, отказываться от членства в тех или иных организациях не стоит. «К примеру, СНГ — неэффективная организация, однако в рамках сотрудничества встречаются президенты, министры, о чем-то договариваются и принимаются решения. Или ООН — тоже не очень эффективная организация, но мы же не будем от нее отказываться... Участие в различных международных институциях только на пользу государству, даже если это происходит на уровне наблюдателя. Свое присутствие в мировом сообществе нужно поддерживать», - заявил он УНИАН.

Действительно, с одной стороны, многие международные организации помогают развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране, содействуют реализации программ по охране здоровья, участвуют в совершенствовании работы государственных органов и служб. С другой (с учетом того, что главным потребителем «донорской» помощи международных организаций является именно государство), - тотальная коррупция, бюрократизация и неправильная расстановка приоритетов для финансирования приводит к неэффектиному использованию международной помощи.

Кроме того, существует и большой список организаций, пребывание в которых имеет для Украины минимальный практический эффект. Аналитики Geostrategy считают, что в условиях продолжения распространения негативных последствий глобального финансово-экономического кризиса, необходимо провести масштабную ревизию членства Украины в международных организациях. К примеру, по мнению экспертов, Украина могла бы без особых политических и экономических последствий прекратить членство в Европейской и Средиземноморской организациях защиты растений (ежегодный взнос – 72000 евро), Международной электротехнической комиссии (ежегодный взнос – 59000 швейцарских франков), Международной организации франкофонии (ежегодный взнос – 11000 евро) и Международном совете армейского спорта (ежегодный взнос – 4000 евро).

«Украина — страна с ограниченными финансовыми возможностями и, конечно, избирательность в этой сфере не помешала бы», - пояснил УНИАН директор информационно-аналитического центра «Перспектива», эксперт-международник Павел Рудяков.

В частности, по мнению эксперта, следует обращать внимание на результативность участия Украины в той или иной институции и эффективность ее сотрудничества с нашей страной. К примеру, в Нью-Йорке у Украины есть офис при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), однако, если посмотреть на помощь этой организации в отношении украинского Чернобыля, то это – менее 20% от тех ожиданий, на которые рассчитывала Украина.

Тем не менее, по словам Рудякова, Украина — субъект международных отношений и должна стремиться к максимальному участию в международных организациях. «Мне кажется, что не нужно бояться долговых обязательств перед международными организациями. Где-то мы сегодня задолжали, где-то — закрыли финансовый вопрос. Однако сам факт наличия долгов достаточно красноречив. Он показывает, что мы свои возможности не всегда соотносим с нашими желаниями», - пояснил он.

В свою очередь, отечественных законодателей единого мнения по данному вопросу нет. В оппозиции заявляют, что Украина, когда вступала в ту или иную международную организацию, понимала, зачем это делается, и брала на себя определенные обязанности.

«Это достаточно распространенная практика, когда страна в силу тех или иных причин не оплачивает вовремя взносы», - рассказал УНИАН глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря.

При этом, по его словам, неуплаты, зачастую, имеют под собой политическую подоплеку. Впрочем, каждая международная организация имеет возможность применять определенный набор санкций к тем участникам, которые не выполняют устав объединения. И может «надавить» на неплательщика. Пока по отношению к Украине серьезных мер никто не предпринимал.

В свою очередь, в провластном парламентском лагере считают, что депутаты вообще не должны вмешиваться в вопрос международных долгов Украины. «Несомненно, государство должно рассчитываться по своим долгам. Возможно, и следует провести инвентаризацию международных организаций, в которых мы являемся членом. Но это должно произойти без вмешательства парламента. Есть министерство юстиции и министерство финансов, они и должны проконтролировать этот вопрос», - рассказал УНИАН народный депутат от Партии регионов, член двух групп по межпарламентским связям (с Италией и Россией) Михаил Чечетов.

Впрочем, Верховная Рада и так не особо «вмешивается».

Татьяна Урбанская