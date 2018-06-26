Дочь шахтера: мой папа был под взрывом

Смотрю очередной сюжет о гибели шахтеров на Засядько, по телу пробегает дрожь, а из памяти всплывает постоянно повторяющаяся картина детства: папа выходит из дома на смену, мы, дети, его целуем, а мама молится вслед, прося лишь об одном – чтобы вернулся живым. Скажите, на какую работу еще так провожают?

Мой папа – шахтер с 32-летним стажем. И об опасности и сложности этой профессии мне известно не понаслышке. Каждый день опускаться в забой, и не знать, поднимешься ли снова... Мирное время, а словно на войне, войне односторонней – шахтер безоружен перед бедой.

Взрыв в июне 1992 года на шахте Суходольская-Восточная унес жизни 63 человек. В то время это был “смертельный рекорд”. Он держался до 2000 года, пока не произошла трагедия на шахте им. Баракова, унесшая жизни 81 горняка, а теперь “кровавое первенство” за Засядько…

Тогда, в 1992-м под этим взрывом был и мой папа… Шли поисковые работы, мама, белая как стена, сидела в бухгалтерии все той же злосчастной шахты. Сидела, как неживая – не плакала, не кричала. Минуты казались вечностью… Скрипнула дверь и он вошел…

Чтобы подсластить жизнь, всех пострадавших шахтеров сразу вместе с семьями отправили на море. И не куда-то там, а в “самую Ялту”! Естественно, мы, шахтерские дети, безумно радовались. Многие тогда впервые увидели море. Мы еще не понимали, чего стоило оно нашим отцам…

Уже позже выяснилось, что морской воздух вместе с солнечной радиацией был крайне опасен для горняков, переживших взрыв, в чьих легких все еще оставался метан. Папе становилось все хуже, и сразу по возвращении домой он пошел в больницу. Потом была барокамера в Донецке, бесконечные осмотры, процедуры… Последствия той ужасной трагедии дают о себе знать до сих пор, а он продолжает работать…

В середине 90-х шахтеры месяцами не получали зарплату. Даже забастовки не всегда помогали. Зато можно было в счет зарплаты взять продукты. И впихивали по бешеным ценам шахтерам отсыревший сахар, сгущенное молоко с истекшим сроком годности и колбасу с “душком”. И брали горняки “продукты”. А как не брать, если у тебя дома голодные дети? Да, кто-то в то время хорошо нажился на чужом горе...

Чиновники заявляют – шахты нерентабельны, а правила безопасности горняки сами нарушают. Да, нарушают! Если уровень метана немного и выше – ничего, иди работай, выдавай на-гора. Не хочешь – свободен, увольняйся, и на твое место уже завтра найдется несколько желающих. А дома ждут жена и дети. Их надо кормить, одевать, учить. Ни один горняк не хочет, чтобы его сын стал шахтером.

Что касается нерентабельности… Есть шахты, которые действительно убыточны, но далеко не все. Не будут же наши олигархи так активно выкупать убыточные угледобывающие предприятия. А теперь все чаще на месте вчерашнего ГХК возникает ОАО.

Почему наша страна не выделяет достаточные средства на безопасность горняков? Почему не проводятся научные исследования? Или дешевле и проще заплатить семьям погибших?

Анна Ященко