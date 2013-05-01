В Киеве открыли памятники Береговому и Амет-Хану Султану (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия памятников приняли участие премьер-министр Николай Азаров, председатель КГГА Александр Попов и члены правительства.

По словам Азарова, открытие таких памятников хранит память о Великой Отечественной войне и должно быть примером для патриотического воспитания.

Он отметил, что аллея полностью будет построена к 2015 году - к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, планируется, что на аллее будут установлены 14 бюстов участников Великой Отечественной войны – дважды Героям Советского Союза, которые родились на территории Украины, принимали участие в освобождении Украины, проживают или похоронены на территории современной Украины.

Бюсты будут выполнены в стиле, аналогичном памятнику Ивану Кожедубу, с которого возьмет начало аллея. По словам председателя КГГА, аллея будет составлять единый скульптурно-ландшафтный ансамбль с главным обелиском и существующими композициями.