Названа предварительная версия пожара в подмосковной психбольнице (фото)

Об этом сообщили РИА Новости во вторник в министерстве здравоохранения Московской области.

Огонь вспыхнул в больнице ночь на пятницу. Пламя быстро охватило все здание, площадь пожара составила 420 квадратных метров. По данным МЧС, в клинике был 41 человек, только троим удалось спастись.

В понедельник в СМИ появилась информация, что медсестры в момент возникновения пожара не было на рабочем месте. Министр здравоохранения Подмосковья Нина Суслонова заявила, что медсестра уже дала показания следствию, она подвергнута судебно-медицинской экспертизе, "окончательный ответ мы узнаем от следствия".

"Мы допускаем, что причиной пожара стал человеческий фактор, связанный со средним медицинским персоналом. Врач (дежурный врач - ред.) не при чем, его пост в других корпусах. Врачом сделано все (возможное для спасения людей - ред.)", - сообщил РИА Новости источник в министерстве здравоохранения.