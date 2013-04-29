И.о. мэра Черкасс стал коммунист

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом он автоматически стал и.о. городского головы Черкасс

За отставку теперь уже бывшего секретаря Черкасского горсовета Виктора Горкуна (фракция Партия регионов) проголосовали 36 депутатов.

Сегодня на сессии он заявил, что подал заявление о сложении полномочий.

За избрание новым секретарем Черкасского горсовета В.Белоусова проголосовали также 36 депутатов.

Как сообщал УНИАН, перед этим Черкасский горсовет избрал новый исполком.

Из предыдущего состава остался только первый заместитель городского головы Черкасс Виктор Беззубенко (ПР).

Экс-начальник Главного управления капитального строительства Черкасской ОГА Борис Евмина стал заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов, экс-директор КП “Черкассытеплокоммунэнерго” Павел Карась – заместителем по вопросам деятельности исполнительных органов, офицер милиции Валерий Герасименко – управляющим делами Черкасского горисполкома. Они также автоматически вошли в новый состав горисполкома.

Также членами исполкома стали: депутат Черкасского облсовета Анатолий Бондаренко (“ВО “Батькивщина”), депутат Черкасского облсовета Станислав Овчаренко, руководитель ПАО “Юрия” Олег Кашко, председатель Союза работодателей в области, экс-председатель правления ОАО “Азот” Борис Райков.