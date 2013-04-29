Луценко прокомментировал ситуацию вокруг TBi

Так он прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию вокруг канала ТВi.

"Общие правила дефективной системы поглощают или уничтожают здоровые ростки, - пишет он.

Прежде всего жаль коллектив. С его увольнением уже не будет того канала, которому верили люди и которого боялась власть. Надеюсь, что лучшие журналисты канала найдут силы и возможности остаться вместе.

Жаль за вновь испорченный имидж оппозиции, депутат которой Н.Княжицкий освятил разгром канала. Молодое дарование, которое прибыло на TVi, лишь подчеркнуло комичность и трагичность буффонады - похорон некогда свободного телеголоса.

Вывод: для нового качества свободного телевидения недостаточен собрать лучших журналистов. Надо еще прекратить оффшорные регистрации, подковерные опционы и т. д.

Хотим иметь действительно свободное ТВ - должны сделать независимое от государства и бизнеса общественное ТВ. Все остальное - ненадежный эрзац.

Это же касается и государства в целом. Хотим свободной страны - должны сломать нынешнюю олигархическую систему".