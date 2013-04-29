В Пенсионном фонде говорят, что отмена реформы - дорогое удовольствие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Валентина Никитенко на пресс-конференции в Киеве.

«Хочется верить, что пенсионная реформа будет работать, и дефицит Пенсионного фонда, который в 2013 году установлен в размере 21,8 млрд грн, будет уменьшаться. Отмена пенсионной реформы обойдется Украине в дополнительные 12,7 млрд грн», - сообщила В.Никитенко.

Она также сообщила, что результаты уже проведенных реформ можно оценить на протяжении нескольких лет, поскольку преобразования рассчитаны на длительный период. «Нужно выждать несколько лет, и тогда уже говорить о том, что удалось, что нет», - сказала В.Никитенко.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, предполагавший запуск второго - накопительного и персонифицированного - уровня пенсионной системы после ликвидации дефицита Пенсионного фонда Украины.

В 2012 году дефицит Пенсионного фонда составил 27 млрд грн.

В феврале 2013 года министр социальной политики Наталья Королевская инициировала создание на базе Минсоцполитики рабочей группы по анализу пенсионной реформы.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.