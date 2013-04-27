Батькивщина: решение комиссии по Тимошенко продиктовано лично Януковичем

В Объединенной оппозиции «Батькивщина» расценивают сегодняшнее решение Комиссии при президенте Украины в вопросах помилования отказаться внести предложение о применении помилования к Юлии Тимошенко исключительно как политическое и продиктованное лично Виктором Януковичем.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины», переданном УНИАН.

«Данное решение в который раз подтвердило заказной характер дел, возбужденных против Юлии Тимошенко, и прямую заинтересованность Януковича в том, чтобы его главный политический оппонент продолжал незаконно находиться за решеткой. Ведь решения Комиссии о помиловании носят лишь рекомендательный характер, а президент принимает личное решение о помиловании того или иного лица», - отметили в пресс-службе.

«Президент Украины имеет неограниченное право на помилование, порядок и особенности его применения определяется самим президентом и его указами. Поэтому, на сегодня нет никаких юридических оснований, мешающих вынести позитивное решение в этом деле, кроме отсутствия политической воли у Виктора Януковича», - убеждены авторы заявления.

«Комиссия, в сущности, убежала от ответственности, спрятавшись за юридически бессодержательным оправданием о том, что якобы не может вносить соответствующие предложения, пока длится расследование уголовных дел против Юлии Тимошенко и не завершено их судебное разбирательство. Члены комиссии просто забыли о существовании презумпции невиновности», - подчеркивается в заявлении.

«К сожалению, своим несправедливым решением комиссия проигнорировала обращение сотен известных и авторитетных украинцев: дипломатов и послов, политологов и общественных деятелей, Героев Украины, чемпионов паралимпийских игр, писателей, бывших правительственных чиновников, депутатов местных советов, общественности Киева, Запорожья, Закарпатья, Донбасса и других городов и регионов Украины», - считают в «Батькивщине».

«Отказавшись помиловать Юлию Тимошенко, режим Януковича перечеркивает европейскую перспективу Украины, поскольку немедленное освобождение политических узников и прекращение политически мотивированного уголовного преследования против оппонентов властями является одним из принципиальных требований Европейского союза на пути к подписанию Соглашения об Ассоциации с Украиной», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, в субботу Комиссия при президенте в вопросах помилования не нашла оснований для внесения предложений о применении помилования к Ю.Тимошенко.