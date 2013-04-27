В Сумах во время шествия оппозиции неизвестные устроили провокацию

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Соборной в районе Спасо-Преображенского собора перед участниками акции, которые несли развернутое полотнище Государственного флага Украины, неизвестные разбрасывали капусту и морковь.

Милиция не задержала провокаторов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 7 часов утра на площади Независимости, где должен состояться митинг оппозиции, три грузовых автомобиля разгрузили три тонны моркови, которую быстро стали разбирать прохожие.

Также в Интернете появилось видео вчерашних событий в Сумах, когда в местных супермаркетах неизвестные в костюмах кроликов массово скупали морковь, чем вызывали удивление и смех у других посетителей.

29 и 30 марта в Тернополе и Черновцах во время акций «Вставай, Украина!» также появлялись люди, одетые в костюмы кроликов.