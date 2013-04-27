Советник Путина пригрозил лишить Украину доступа на российский рынок

Об этом заявил советник президента России Сергей Глазьев в эфире программы "Шустер Live".

"Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским союзом, которое вы планируете подписать в ноябре, закрывает навсегда возможность участия в Таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном", - заявил он.

"Если Украина входит пусть даже в несбалансированные отношения, дискредитационные для себя, с Европейским союзом, с потерей примерно на 1,5 миллиарда долларов условий торговли - по расчетам, на эту сумму ухудшится торговый баланс Украины…", - сказал Глазьев.

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"Украине это не выгодно. Но Украина в это входит. Для чего? Единственный результат, который от этого происходит – это закрытие дверей в Таможенный союз. Больше ничего это соглашение не дает", - считает он.

"Я мог бы вам с удовольствием сказать, что мы готовы пересмотреть договор по газу. Но есть же правила торговли. Есть здоровый прагматизм, основанный на экономических интересах сторон. Здесь говорилось про торговые войны…", - добавил Глазьев.

"Мы должны понимать, что мы живем в условиях рынка. А мы не живем в условиях единого социалистического братства. А условия рынка таковы, что там конкурируют хозяйствующие субъекты. Конкурируют за свою прибыль, за свои интересы. Если мы хотим, чтобы Украина получала те преимущества, которые имеют участники единого экономического пространства, - Беларусь и Казахстан, значит нужно быть внутри, а не снаружи", - отметил советник президента РФ.

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"Таможенная граница – это линия баррикад. Если вы с одной стороны баррикад, внутри единого экономического пространства, значит вы получаете все ресурсы и все свое производство такие же, как все остальные. На основе добросовестной прямой конкуренции. Если вы с другой стороны баррикад, то вы естественно получаете все прелести современных рыночных отношений. И никуда от этого не деться", - подчеркнул он.

"Самое главное – даже не выгода, которую получит украинский потребитель по газу и нефти. Самое главное – это доступ на рынок", - цитирует Украинская правда.