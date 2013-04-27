В Кабмине заявили, что евроинтеграция реализуется на уровне регионов Украины

«Мы давно говорим с Европой на общем языке. Так, в эти дни в Днепропетровске идет очень важное событие - Ассамблея Европейских Регионов (АЕР). В конференции принимают участие делегаты очень высокого уровня - депутаты Европарламента, руководители дипломатических учреждений, губернаторы регионов стран ЕС, руководители регионов Украины и представители других стран-участников Восточного партнерства ЕС, всего - около 200 делегатов из 23 стран», - сказал Вилкул, отметив особую важность межрегиональных проектов.



Он напомнил, что накануне подписал от имени Кабмина протокол с АЕР о совместных действиях. «Будет создан Координационный центр для имплементации лучших европейских практик в регионах Украины. Для разработки положений это центра будет создана совместная рабочая группа из представителей регионов Украины, а также общественных организаций ЕС и других структур, в том числе - Европарламента, Комитета регионов и Еврокомиссии. Их работа ускорит дебюрокартизацию и европеизацию Украины», - сообщил вице-премьер.

Вилкул подчеркнул, что Европа увеличивает доверие к Украине, напомнив, что недавно Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима с нашей страной. «Только это обеспечит достижение поставленных целей - построение сильной, экономически развитой Украины с высокими социальными стандартами», - резюмировал вице-премьер, подчеркнув, что Соглашение об Ассоциации - это документ на 1700 страниц, который тщательно согласовывался сторонами.