Плющ говорит, что у него - худшая дача, потому что для демократов...

Секретарь СНБО Иван Плющ выступает за урегулирование ситуации с государственными дачами.

Об этом он заявил, представляя волынского губернатора, сообщает Волынская правда.

Как известно, УП на прошлой неделе писала о том, что после выборов Кабмин разрешил Плющу построить себе частное жилье на участке государственной земли в Пуще Водице. Речь идет то ли о реконструкции старой госдачи Плюща, то ли о строительстве нового дома на одном из фундаментов Государственного управления делами.

Как сознался Плющ, прочитав тот материал УП, он "сразу вскипел, а потом почитал, сел, продумал: Господи! Так это же мне теперь легко".

"Если кто спросит, читал газету... Там все написано – мое заявление, я вам скажу, я получил эту дачу государственную еще в 1984-м году. И четыре дачи я пережил", - заявил он.

"О даче моей говорят: это, наверное, за "ширку" вам Янукович дал? А я говорю: пока еще Янукович до "ширки", а я 17 лет жил в этой Пуще", - сказал Плющ.

"Надо кончать с этеми дачами государственными. Что же мы такие, значит, где 40 или 30 тысяч дали для начальства – сохранить! Где что хуже – для демократов! Это правда, но однобокая", - сказал секретарь РНБО.

"Если взять ту дачу, которая у меня, то она построена еще пленными немцами, деревянная. Если ее не сохранить, то ее кто-то завтра заберет, – не я. А я тогда что, белой вороной буду? Их нет, белых, – она или серая, или черная", - отметил он.

Украинская правда