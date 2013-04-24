В черкасской Батькивщине из-за возможной отставки мэра назревает раскол

Николай Булатецкий, кандидат в депутаты по 194 и.о. от Батькивщины, действующий депутат городского совета от этой партии, публично раскритиковал решение городской и областной организации Батькивщины, инициировать отставку Одарича, пишет Газета.уа.

При этом лидер городской организации Батькивщины, один из последовательных сторонников отставки Сергея Одарича Максим Булатецкий, является родным сыном Николая Ивановича.

Однако сам Николай Иванович, еще накануне вечером говорил, что он рассматривает все варианты развития ситуации и готов прислушаться к советам однопартийцев и черкасчан.

Сегодня же, выступая на сессии городского совета, посвященного вопросу отставки Черкасского городского головы, Булатецкий заявил о своей готовности выхода из партии.

"То, что партия пошла против Одарича - мне партия не указ. Я сам могу определить для себя свою позицию" - заявил Булатецкий, выступая против решения об отставке.

Аналитики отмечают, что после сегодняшнего демарша Николая Булатецкого, можно ожидать исключения его как из рядов членов партии Батькивщина, так и из одноименной фракции.

В свою очередь, его коллега, депутат горсовета, оппозиционер Радуцкий заявил, что позиция Булатецкого вызывает ряд вопросов относительно причины такого поведения: "После такого скандала и демарша Николая Ивановича у нас возникают вполне резонные вопросы – в чем причина? Как может оппозиционный политик так рьяно защищать власть, человека, который осознанно ущемлял интересы оппозиции в городе".