Шенгенская зона приросла членами. Теперь и словенцы требуют справку из банка

Решением Совета Европейского Союза в декабре к Шенгенской зоне присоединятся 9 государств: Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. И одновременно Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Украиной. Правда, нашей стране выдвинули требование – отменить визы для жителей Румынии и Болгарии, которые уже стали членами ЕС, и только после этого соглашение вступит в силу. Последнее предусматривает фиксированную сумму визового сбора в 35 евро, предоставление бесплатных виз льготным категориям (студенты, журналисты, близкие родственники и т.п.) и теперь, в случае отказа в оформлении визы, консул должен объяснить его причину.

Таким образом, приграничные Венгрия, Польша и Словакия уже не будут такими доступными. Европа стала ближе, но попасть туда будет сложнее. О том, на каких условиях украинцы смогут пересечь границу стран-новичков Шенгена, мы попытались разузнать в их посольствах.

В посольстве Словакии до 21 декабря, как и полагается, будут выдавать местные словацкие визы, а уже с 22-го – будут действовать обычные шенгенские правила. В то же время, отметили представители посольства, украинцы, получившие визу до 22 декабря, смогут спокойно ехать в Словакию на Рождественские праздники по местной визе.

Cписок документов, необходимых для получения словенской визы, и после вступления страны в Шенген не изменится. Кроме стандартных паспорта, справки с работы и фотографий, в посольстве Словении и раньше требовали страховку (30 тыс. евро – лимит покрытия), доказательства финансового благополучия (справку из банка или оригинальные “тревел-чеки” и их ксерокопии), а также ксерокопию свидетельства о рождении и о браке. К тому же, человек, отправляющийся в Словению, должен иметь минимум 85 евро на каждые сутки пребывания в стране. “У нас до этого времени были документы, которые полностью соответствовали евростандартам. Все условия остаются прежними”, – заверили УНИАН в Посольстве.

“Во время Рождественских праздников в Венгрии уже полностью будут действовать шенгенские правила. Но если кто-то просит визу сегодня, и будет проводить праздники в Венгрии, то он получает ее по существующим правилам – бесплатно, на столько дней, сколько просит, предоставив необходимые документы”, – рассказал УНИАН руководитель консульского отдела посольства Венгерской Республики в Украине Пан Шандор Алмаши. Несмотря на то, что с 22 декабря будут выдавать шенгенские визы, останутся в силе специальные венгерские визы. Например, национальная виза на учебу или трудоустройство.

“Какие будут конкретные изменения? Например, футбольная команда “Зоря” (Луганск) едет на матч в Венгрию. Раньше было достаточно письма футбольной команды и подтверждение венгерской стороны, что действительно такой матч будет. В будущем такие документы мы сможем принимать только от центральных органов – от Федерации Футбола Украины, а подтверждать будет Футбольная Ассоциация Венгрии, а не та конкретная команда, которая принимает “Зорю” (Луганск)”, – отмечает консул.

Посольство Польши формально начнет выдачу шенгенских виз с 21 декабря, но в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками такие визы будут выдавать с января 2008 года, а до этого времени будут действовать национальные польские.

Посольство Литвы тоже начнет выдавать украинцам шенгенские визы с 1 января. Но если начать оформлять визу для поездки в Литву на новогодние праздники уже сейчас, то выдадут не шенгенскую, а литовскую визу. По словам представительницы посольства, некоторое время будут действовать и национальные литовские визы, и шенгенские. В посольстве также пообещали, что будут программы, которые упрощают въезд для украинцев.

В представительствах Латвии, Эстонии и Чехии пока еще ничего не могут сказать о новых условиях выдачи виз украинцам. “Я вам расскажу анекдот, – делится с УНИАН работник Консульства Чехии. – Идет мужик по Подолу. Навстречу ему бабка несет два арбуза под мышками. Он к ней: “Скажите, пожалуйста, как пройти на Подол?” Она ему отдает арбузы, картинно разводит руки в стороны и говорит: “А я знаю?” Я в положении такой же бабки”.

Вообще не существует единого пакета документов для всех стран, входящих в Шенгенскую зону. Каждая страна составляет свой список, внося определенные дополнения. Но в любом случае процедура выдачи шенгенской визы сложнее и продолжительнее, чем, к примеру, была при выдаче национальных виз Венгрии, Польши или Чехии. “Это не просто взял и забронировал гостиницу, предоставил справку о зарплате и получил визу, – отмечает Алмаши. – Будем просить больше документов и более основательно рассматривать”.

Новые правила приведут к увеличению числа всякого рода “бумажек” и, соответственно, увеличению срока рассмотрения заявлений, а также расходов. Визы платные (не считая льготных категорий), а еще расходы на перевод документов и услуги нотариуса (многие документы потребуется заверять нотариально). Зато теперь, получив визу, например, от Польши, можно свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне.

Анна Ященко