Вехи недели. Азаров устоял, Порошенко намекнул, Тимошенко в ожидании

Парламентская оппозиция постепенно превращается в силу, не упускающую шанса упустить свой шанс. Трудно найти логичное объяснение форсированному стремлению оппозиционеров уволить правительство Азарова в условиях, когда ни реальных голосов за отставку Кабинета Министров, ни возможности повлиять на его кадровый состав у официальных противников Виктора Януковича нет. Единственное правдоподобное объяснение операции «Припугни правительство» - демонстрация очевидного факта: Николай Азаров является «меньшим злом» по сравнению с Сергеем Арбузовым, о чем оппозиционеры и сообщили с присущей им последовательностью.



Правда, не обошлось без казусов. Среди 190 голосов парламентариев, пожелавших отправить правительство в отставку, не оказалось нескольких «фронтовиков», призванных в «Батькивщину» депутатами. Им, по словам заклятого «товарища по партии» Сергея Соболева, пообещали вернуть НДС. Забавнейшая аргументация для депутатов от политической силы, лидеры которой рассказывают на митингах о своей ненависти к власти. Но ненависть – ненавистью, а НДС – НДС-ом. Еще интереснее, что за отставку Азарова не проголосовал Виталий Кличко. Лидер «УДАРа» безуспешно настаивал на переносе дня голосования, и в итоге продемонстрировал, что пока не дорос до уровня парламентария. Для политического лидера национального масштаба у Виталия Владимировича как-то часто оказываются личные дела в момент острых кризисов, требующих однозначных решений.

Собственное неголосование за отставку Азарова его давнишний товарищ Петр Порошенко (как никак вместе Партию регионов когда-то организовывали) решил компенсировать заявлением о завершении переговоров о выдвижении единого кандидата на выборах мэра Киева от оппозиции. Не назвав фамилию счастливого обладателя «ярлыка» на управление столицей от оппозиционного триумвирата, Петр Алексеевич максимально дал понять, что она на П начинается и на –ко заканчивается. Таким оказался его «ответ Чемберлену» - Николаю Катеринчуку, стартовавшему с собственной кампанией. Николай Дмитриевич утверждает, что он – единственный оппозиционер, способный на посту мэра обеспечить передачу президентской власти. Лидер Европейской партии, вероятно, уже обладает резервными копиями президентских регалий и Пересопницкого Евангелия, дабы организовать альтернативную присягу главы государства.

Обеспечить выдвижение единого кандидата в президенты от оппозиции собирается Юрий Луценко. С энтузиазмом истосковавшегося по публичной активности политика Юрий Витальевич обещает всех запереть в одном помещении и выпустить только после того, как будет принято единое решение. Похоже, бывший лидер «Народной самообороны», не забывающий подчеркивать свою лояльность Юлии Тимошенко, недооценивает степень амбиций основных политических игроков и нетерпения членов их команд.

Власть тем временем затеяла жестокую игру с Юлией Тимошенко. Президентская канцелярия оперативно передала ходатайство о помиловании экс-премьера, которое подписали два десятка женщин-парламентариев, представляющих оппозиционные фракции, в специальную комиссию по помилованию. Та соберется не раньше мая, скорее всего, в середине месяца. В конце апреля тем временем планируется допрос в режиме видео-конференции ключевого свидетеля обвинения – Петра Кириченко, бывшего помощника Павла Лазаренко. Ему Юлия Владимировна заранее простила лжесвидетельствование, что означает негативное для нее развитие событий. Боюсь, что даже слаженный хор украинских политиков и европейских VIP-персон не сможет добиться освобождения Тимошенко в ближайшее время.

Евгений Магда