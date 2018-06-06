Украинский интерес. Визовый перекресток

Решение о либерализации визового режима для отдельных категорий украинских граждан принято Европарламентом. Показательно, что противники его принятия из стран Старой Европы не нашли иной аргументации кроме недостаточной защиты прав сексуальных меньшинств в нашей стране, но оказались в меньшинстве. Европейский парламент сделал еще один шаг к введению полного безвизового режима для украинцев, но рассчитывать на слишком быстрый прогресс не приходится.

На этом фоне весьма показательной выглядит инициатива Владимира Путина, выказанная им в ходе встречи с главой Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским. Хозяин Кремля предложил организовать для граждан СНГ въезд на территорию России с 1 января 2015 года по предъявлению загранпаспортов, сделав исключение лишь для государств, входящих в Таможенный союз. Намеки Владимира Владимировича традиционно прозрачны и имеют очевидного адресата – Виктора Януковича, которого затягивают в ТС не мытьем, так катаньем. Наверное, господину Путину будет интересно узнать, что три четверти украинцев никогда не были за рубежом, а каждый третий – и вовсе никогда не покидал пределы своего региона. В любом случае визовая политика становится инструментом в большой дипломатической игре, но пока нет однозначного ответа на вопрос об ее эффективности.

Европейский парламент тем временем продлил миссию Квасьневского – Кокса на полгода, хотя ее активно критиковали политические союзники Юлии Тимошенко. Для Украины это решение – неплохое, ведь Квасьневский не только хорошо разбирается в наших проблемах, но и уверен, что через 10 лет ЕС сам будет просить о вступлении Украину и Турцию. Да и нашу оппозицию он считает самой сильной на постсоветском пространстве. Не исключено, что европарламентарии направят в Украину еще одну пару наблюдателей – поляка Павела Коваля и немца Эльмара Брока, близкого соратника Ангелы Меркель. Та недавно отметила, что Украине предстоит преодолеть немало препятствий на пути евроинтеграции. Учитывая вес Германии в Евросоюзе, заявление Меркель не порадует официальный Киев. Пока же лидеры оппозиционных фракций Верховной Рады попросили Европарламент о содействии прекращению политических репрессий в нашей стране. Интересно, что Виктор Янукович в ходе встречи с наблюдателями ПАСЕ отметил, что некоторые рекомендации организации выглядят излишне политизированными.

Продолжается развиваться ситуация вокруг подписанного в начале месяца «Газпромом» и компанией EuRoPol Gaz меморандума о строительстве газопровода Ямал – Европа-2 в обход Украины. Польский президент Бронислав Коморовский признал, что Владимиру Путину удалось использовать Польшу в своих играх, но высказался категорические против того, чтобы упрощать «Газпрому» возможность оказывать давление на Украину. Премьер Дональд Туск уволил министра государственной казны Миколая Будзановского, вменив ему недостаточный контроль за стратегическими интересами страны.

Украина намерена пересмотреть свои энергетические приоритеты. 3 мая в Брюсселе пройдет круглый стол, на котором Министерство топлива и энергетики планирует обсудить перспективы модернизации и использования украинской ГТС. Пока же министр Эдуард Ставицкий отметил заинтересованность европейских стран в использовании отечественных подземных хранилищ газа, анонсировал перераспределение квот на закупку «голубого золота» на спотовом европейском рынке и в России и выразил надежду, что первый украинский сланцевый газ будет добыт уже в 2015 году.

Евгений Магда