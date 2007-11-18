Крымские татары жалуются Верховному комиссару ОБСЕ

Крымско-татарские общественные организации обращаются к Верховному комиссару ОБСЕ по правам человека Рольфу ЭКЕУСУ «в связи с усиливающейся дискриминационной политикой Украинского государства в отношении крымско-татарского народа».

Как говорится в тексте обращения, переданном агентству УНИАН пресс-службой Меджлиса, «за последние годы в политике Украинского государства и властей Автономной Республики Крым усилилась тенденция непринятия самой проблемы, а во многих случаях и отрицания прав крымских татар». «Это проявляется и в отношении их коллективных прав как целостного этноса, чьей территорией формирования и единственным местом исторического обитания является Крым, и в отношении их индивидуальных прав – прав человека», - говорится в документе.

По мнению авторов обращения, в тех случаях, когда крымские татары пытаются отстаивать свои конституционные и национальные права, «они испытывают воинственное противодействие как со стороны ряда шовинистических общественных и военизированных образований, так и поддерживающих их коррумпированных местных властей, привлекающих судебные и правоохранительных органы».

«А близкие к властным кругам средства массовой информации нагнетают антикрымско-татарскую истерию, пропагандируя и морально поддерживая такие провокационные действия. К настоящему времени собраны сотни фактов административного и судебного преследования крымских татар, различного рода провокаций и запугивания в их отношении, в том числе таких, в ходе которых применялось холодное и огнестрельное оружие, незаконные задержания, аресты и другие репрессивные меры», - подчеркивается в обращении.

По мнению его авторов, «в 2006 году в Бахчисарае, и в Судаке, в 2007 году в Симферополе и прилегающих районах прошли открытые бандитские нападения и рейдерские атаки на крымских татар». Кроме того, «в ходе двух последних драматических событий, имевших место в ноябре 2007 года в Симферополе (ул. Балаклавская) и на плато горы Ай-Петри, пострадали десятки крымских татар». «В ходе заранее спланированной акции на Ай-Петри около тысячи хорошо обученных и вооруженных людей в форме милицейского спецназа крайне жестоко избили до полусотни крымских татар, применив при этом спецсредства и огнестрельное оружие», - считают авторы обращения.

«Реакция должностных лиц государства и Автономной Республики Крым на заявление Меджлиса крымско-татарского народа от 6 ноября 2007 года в связи с изложенными событиями демонстрирует отсутствие намерений правительства Украины осудить жестокие действия сотрудников МВД Украины и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, непосредственно руководивших зверским избиением мирных граждан. Это осуждение могло быть расценено крымско-татарскими общественными организациями как начало пересмотра политики дискриминации крымских татар в Крыму», - отмечают они.

Однако такие шаги, по мнению авторов обращения в ОБСЕ, не были предприняты. «И крымские татары получили еще один, притом чрезвычайно серьезный повод полагать, что украинское государство не имеет ни желания, ни воли решать их многочисленные, в том числе политико-правовые проблемы», - говорится в документе.

Поэтому представители крымско-татарских общественных организаций просят Верховного комиссара ОБСЕ по правам человека обратить пристальное внимание на события, происходящие в Крыму, организовав систему мониторинга за соблюдением прав человека в АРК; а также использовать все другие имеющиеся в его распоряжении средства и возможности для защиты конституционных и национальных прав крымских татар.